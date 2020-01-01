Григорий Серёдкин Латвия форварда «Пармы» Мейериса не сыграет на грядущем Евробаскете Команда из Прибалтики заняла четвёртое место в группе «H» Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Форвард пермской «Пармы» Марекс Мейерис не сыграет на грядущем Чемпионате Европы по баскетболу-2022. Его сборная Латвии минувшей ночью проиграла решающий отборочный матч сборной Греции (94:97 ОТ) и лишилась шансов на попадание в финальный турнир европейского первенства.

Сам Мейерис помог своей команде набрать 13 очков, совершил четыре подбора и две передачи. В общей сложности он провёл на паркете 23 минуты.

Ранее Латвия со счётом 65:66 проиграла и другому конкуренту — сборной Болгарии. В этой игре форвард «Пармы» провёл на паркете 31 минуту, отметился 11 очками, совершил восемь подборов и сделал одну результативную передачу.

Напомним, до поражения Латвии от Греции три игрока «Пармы» и их национальные команды успешно оформили выход на Евробаскет-2022. Так, 19 февраля сборная России, в которую были вызваны центровой «Пармы» Владимир Ивлев и защитник Максим Григорьев, со счётом 94:77 одолела в Перми сборную Северной Македонии. Победа позволила россиянам гарантированно выйти на европейский чемпионат, вне зависимости от результата оставшейся игры с Эстонией.

А в матче со сборной Эстонии 21 февраля Владимир Ивлев стал одним из лучших на паркете. Он набрал восемь очков, совершил 10 подборов и отметился тремя передачами за 27 минут в игре. Максим Григорьев в этом матче так и не появился.

В группе «A» национальная сборная Польши, в составе которой выступает защитник «Пармы» Марцель Понитка, наоборот, потерпела досадное поражение от Испании (88:89). Но благодаря осечке конкурентов (Румыния со счётом 71:79 проиграла Израилю), поляки также оформили выход на турнир заранее.

В последнем для себя матче отбора в группе Польша обыграла Румынию — 88:81. К финальной сирене на счету Понитки значились два очка, три подбора и пять передач.

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