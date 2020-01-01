Григорий Серёдкин Защитник «Пармы» Марцель Понитка прошёл отбор Евробаскета-2022 со сборной Польши Поляки проиграли испанцам, но всё равно преодолели квалификацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Марцель Понитка. Фото: amw.gdynia.pl

Защитник национальной сборной Польши и пермского БК «Парма» Марцель Понитка вышел со своей командой в финальный этап Чемпионата Европы по баскетболу-2022. Несмотря на то, что Польша в минувшую пятницу проиграла Испании (88:89), команда из Восточной Европы гарантированно сыграет на грядущем европейском первенстве.

Это стало возможным благодаря поражению преследователя сборной Польши — сборной Румынии. Румыны проиграли лидеру группы «A» — сборной Израиля (71:79) и поэтому потеряли даже математические шансы обогнать идущую на третьем месте Польшу.

Сам Марцель Понитка в матче с Испанией провёл на паркете 21 полную минуту, набрал 11 очков, совершил три подбора и отдал три передачи.





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