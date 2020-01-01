Мария Сыропятова В Перми за год на 83% увеличилось количество кафе и ресторанов с доставкой Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце 2020 года количество точек общественного питания с услугой доставки в Перми достигло 661 объекта, что на 83% больше, чем в январе этого же года. Такие данные приводит 2ГИС. По этому показателю Пермь опережает Екатеринбург (рост произошел на 80%) и Челябинск (на 63%).

Стоит отметить, что в течение прошлого года активнее всего запускали услугу доставки Санкт-Петербург (рост на 180%), Москва (на 170%), Новосибирск (на 126%), Казань (на 121), Уфа (на 112) и Воронеж (на 91%).

Бум востребованности услуг доставки пришёлся на весну 2020 года, когда из-за введения запретов на работу основных залов рестораны и кафе за счёт доставки точки общепита стремились сохранить небольшой объём выручки. При этом доставка сократила убытки рестораторов, но не позволила им выйти на уровень рентабельности.

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