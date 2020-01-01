«Сатурн-Р» готовит мировое соглашение по школе в ЖК «Арсенал» Среди вариантов — безвозмездная передача построенной школы в обмен на участок под жилую застройку Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа, споры о которой идут почти весь 2020 год

Администрация Перми

Учредитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин готов рассмотреть вариант передачи построенной его компанией школы на 1225 мест в микрорайоне Красные Казармы в собственность муниципалитета взамен любого земельного участка, зонирование которого позволяет жилую застройку. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В самой компании «Сатурн-Р» эту информацию не подтвердили, но отметили, что компания действительно рассматривает возможность мирового соглашения с горадминистрацией.

В пресс-службе мэрии пояснили, что никаких официальных документов, касающихся мирового соглашения, в администрацию Перми не поступало.

Отметим, что мэрия и компания сейчас находятся в процессе судебного разбирательства по школе. Во время последнего заседания Александр Репин предложил властям вариант выкупить у него школу за 1 млрд руб. (по его оценкам, это стоимость строительства, затраты на инфраструктуру плюс стоимость земли под зданием).

Напомним, застройщик и краевые власти в апреле 2018 года заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству в микрорайоне Красные Казармы на участке, принадлежащем компании, школы на 1225 мест, детсада на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году. Но так как потребность в местах по детсадам всё равно не покрывалась, компания обещала их рефинансировать, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе 2019-го, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Общая сумма должна была составить 122 млн руб., сумма первоначального платежа в размере 61 млн была перечислена зимой 2020 года (в рамках заседания 26 января застройщик заявил, что будет требовать от мэрии вернуть эти средства, — прим.).

К 1 сентября 2020 года школа была построена, но учебный процесс в ней так и не начался. Причиной этого стали споры между застройщиком и властями по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». На территорию будущей четвёртой очереди ЖК властями были наложены ограничения по высоте — до шести этажей, хотя остальные участки ранее легально строились высотой до 25 этажей.

После того как стало ясно, что до момента передачи школы власти не пойдут на ослабление параметров застройки, руководство «Сатурн-Р» во главе с владельцем холдинга Александром Репиным заявило, что не признаёт соглашение с властями легальным, соответственно, нет оснований передавать школу муниципалитету. На этом фоне в ноябре городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию.

При этом компания ранее предлагала властям арендовать школу сначала за 5 млн руб. в месяц (чтобы компенсировать часть затрат на её строительство и содержание), затем предложение было снижено до 1 руб. в месяц. Но ответа от мэрии, по словам представителей холдинга, не последовало.

Отметим, что ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р», помимо школы, также параллельно судится с горадминистрацией по поводу дорог внутри ЖК «Арсенал». И все эти процессы — фактически часть единого конфликта властей и застройщика.

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