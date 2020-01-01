Григорий Серёдкин «Парма» потерпела домашнее поражение от полурезерва «Химок» В составе гостей отсутствовали пять игроков основы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил подмосковным «Химкам». Матч состоялся вечером 1 февраля в УДС «Молот» и завершился со счётом 69:72.

Первая четверть прошла с небольшим преимуществом гостей — 18:22. А вот по итогам второй четверти «Парма» стала отставать сильнее — 32:41 к исходу первой половины игры. В третьей четверти команды показали равную игру, а в четвёртой пермяки и вовсе были близки к тому, чтобы счёт сравнять. Но, к сожалению, до победы нашей команде не хватило три очка. 69:72 и обидное поражение «Пармы» в Единой лиге ВТБ.

Казис Максвитис, главный тренер «БК Парма»:

— Жаль, что не удалось вырвать эту победу. На мой взгляд, на это есть две причины. Мы вернулись с хорошими эмоциями с Кубка ФИБА Европа, но не успели до конца восстановиться после игр в Нидерландах. И сегодня с нами на паркете не было травмированного Лоренцо Уильямса, а для Марцела Понитки этот матч стал первым с командой. Процент попаданий сегодня был хороший, но с 18 потерями, которые мы совершили, очень трудно выигрывать матчи.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Эрик Макколлум. Американец набрал 20 очков. А самым результативным игроком матча в составе «Пармы» стал центровой Борис Савович. На его счету серба — 16 очков. 13 очков набрал Адас Юшкявичус. На паркете появился и зимний новичок «Пармы» — польский атакующий защитник Марцель Понитка. На его счету 12 набранных очков.

Отметим, из-за травм и болезней в прошедшем матче не сыграли сразу пять важных игроков основы «Химок» — это защитник Алексей Швед (травма спины), форвард Янис Тимма (травма колена), центровой Дэвин Букер (травма плеча), форвард Сергей Карасёв (травма спины). Из-за простуды в Пермь не полетел и защитник Стефан Йович.

Следующие матчи в рамках «регулярки» Единой лиги ВТБ пермяки проведут 9 и 12 февраля. Подопечные Казиса Максвитиса дважды примут эстонский «Калев». Оба матча пройдут в УДС «Молот» (0+).

Напомним, ранее «Парма» успешно выступила на групповом этапе Кубка ФИБА Европа. Пермяки обыграли две голландские команды — «Донар Гронинген» (93:81) и «Хирос Ден Бос» (85:63) и вышли в плей-офф турнира. Имя соперника будет известно в среду, 3 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.