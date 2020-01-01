Григорий Серёдкин «Парма» стартовала в еврокубке с победы и вышла в плей-офф турнира Судьбу первого места в группе «F» решит завтрашний матч Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФИБА

Пермский БК «Парма» стартовал в Кубке ФИБА Европа с победы. Со счётом 93:81 подопечные Казиса Максвитиса обыграли голландский клуб «Донар Гронинген».

Практически весь матч «Парма» лидировала. Первая четверть завершилась со счётом 26:17 в пользу пермяков. Вторую четверть наша команда провела ещё сильнее и увеличила отрыв по итогам первой половины матча — 53:41.

Третья и четвёртая четверти были уже не столь удачны для пермяков. Однако «Парма» выстояла и не упустила ценную победу — 93:81, набрав на старте турнира ценнейшие два очка.

Самым результативным игроком матча стал Джаред Огунгбеми-Джексон из гронингенской команды. На его счету 25 очков. 23 очка набрал сербский центровой «Пармы» Борис Савович. 17 очков набрал латышский форвард пермяков Маркес Мейерис, а 14 и 13 очков — у Адаса Юшкявичуса и Эйгирдаса Жукауска соответственно.

Отметим, так как «Донар Гронинген» уже сыграл сыграл два матча в группе, то «Парма» в результате вчерашней победы автоматически прошла в плей-офф турнира. Судьба первого места решится по итогам встречи «Пармы» с другой голландской командой группы — клубом «Хирос Ден Бос». Матч стартует сегодня в полночь по пермскому времени (0+).

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