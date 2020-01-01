Григорий Серёдкин «Парма» вышла в плей-офф еврокубка с первого места в группе Пермяки одержали вторую победу подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» успешно завершил выступление на групповом этапе Кубка ФИБА Европа. Команда Казиса Максвитиса со счётом 85:63 обыграла другой нидерландский клуб в группе «F» — «Хирос Ден Бос».

Первую четверть игры лучше провели гости из Перми — 16:25. Однако хозяева площадки к исходу половины встречи почти восстановили паритет — 38:39. Но блестящая третья и уверенная четвёртая четверти «Пармы» помогли нашей команде уйти в отрыв и одержать победу. 85:63 на табло, и «Парма» завершает групповой этап еврокубка на чистом первом месте с четырьмя очками в копилке.

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Пармы» Максим Григорьев и словенский атакующий защитник голландцев Миха Лапорник — у обоих по 15 набранных очков. 14 и 13 очков соответственно набрали литовские легионеры «Пармы» — Адас Юшкявичус и Эйгирдас Жукаускас.

Напомним, в минувший четверг, 28 января, «Парма» стартовала в групповом этапе победой над голландским клубом «Донар Гронинген» (93:81) и сразу оформила выход в 1/8 турнира. Изначально пермяки должны были сыграть три игры в рамках группы, но белорусский «Борисфен» не смог участвовать в турнире из-за вспышки COVID-19 в рядах команды. Два следующих кубковых раунда состоятся в период с 23 по 25 марта.

Следующий матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Парма» проведёт в понедельник, 1 февраля, в УДС «Молот». Соперник — подмосковные «Химки» (0+).

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