Григорий Серёдкин «Химки» лишились пяти игроков основы перед матчем с «Пармой» Подмосковный клуб заменил их молодыми резервистами Поделиться Поделиться Твитнуть

Адас Юшкевичус. Фото: www.vtb-league.com

Из-за травм в грядущем матче пермской «Пармы» и подмосковных «Химок» не сыграют ряд основных игроков подмосковного клуба. Об этом сообщает официальный instagram-аккаунт БК «Химки».

Так, на паркете пермского УДС «Молот» точно не появятся атакующий защитник Алексей Швед (травма спины), форвард Янис Тимма (травма колена), центровой Дэвин Букер (травма плеча), форвард Сергей Карасёв (травма спины). Не сыграет и простудившийся защитник Стефан Йович. Вместо травмированных игроков «Химки» внесли в заявку на Единую лигу ВТБ резервистов.

Добавим, что в конце января «Химки» расторгли контракты с двумя важными игроками основы — Йонасом Жеребко и Грегом Монро.

Напомним, матч «Парма» — «Химки» состоится сегодня, 1 февраля, в 18:30 по пермскому времени (0+).

Сегодняшний соперник «Пармы» занимает восьмое место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В активе химчан пять побед и шесть поражений. Также «Химки» — главный неудачник текущего розыгрыша Евролиги. В ней «Химки» занимают последнее место и добыли всего две победы в 23 матчах.

Отметим, что потери есть и у «Пармы». На паркет точно не выйдет Лоренцо Уильямс. Американский защитник получил повреждение в пятничном матче Кубка ФИБА против «Хирос Ден Бос» (85:63). Точный диагноз пока не известен, игрок пройдёт обследование.

Ранее пермский клуб официально объявил о заключении контракта с польским атакующим защитником Марцелем Пониткой.

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