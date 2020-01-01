Григорий Серёдкин Марцель Понитка официально стал игроком «Пармы» Клуб и польский защитник заключили трёхлетний контракт Поделиться Поделиться Твитнуть

Марцель Понитка. Фото: amw.gdynia.pl

Пресс-служба пермского БК «Парма» официально объявила о подписании контракта с польским защитником Марцелем Пониткой. Клуб и игрок заключили соглашение до окончания сезона 2023/2024.

Марцель Понитка имеет богатый опыт выступления в европейских турнирах — чемпионате Евролиги, чемпионате Польши, Единой лиге ВТБ. Является двукратным чемпионом Польши (2016 и 2020 годы), обладателем Суперкубка Польши (2020). Также был признан лучшим защитником польского чемпионата 2020 года по версии журналистов.

В сезоне 2020/2021 в составе польской «Зелёна Гуры» польский защитник провёл 12 игр. В среднем он набирал 9,5 очков за игру.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Марцел Понитка — молодой и перспективный баскетболист. У него ещё всё впереди. Он «горит» игрой и, что самое главное, всегда жаждет побеждать. Надеюсь, он добавит команде больше энергии, атлетизма и усилит игру в защите.

Напомним, ранее «Парма» успешно выступила на групповом этапе Кубка ФИБА Европа и вышла в плей-офф турнира с первого места.

Ближайший матч пермяки сыграют уже сегодня, 1 февраля. В УДС «Молот» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подопечные Казиса Максвитиса примут подмосковные «Химки» (0+). Новичок клуба сможет сыграть за пермскую команду уже в сегодняшнем матче.

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