Мария Сыропятова Индекс потребительских цен в Пермском крае за год вырос на 4,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С декабря 2019-го по декабрь 2020 года индекс потребительских цен составил 104,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

Индекс цен производителей промышленных товаров упал за тот же период на 3,3%, а индекс цен производителей сельхозпродукции вырос на 0,4%.

Напомним, ранее Пермьстат сообщал годовые итоги оборота индустрии общественного питания, который составил 17,9 млрд руб., что на 28,5% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Также по итогам 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 3%.

До этого статистическое ведомство подвело годовые итоги по росту цен. В частности, в Прикамье больше всего выросли цены на сахар (на 70,6%), картофель (46%) и гречку (39,8%).

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