Мария Сыропятова Индекс промышленного производства в Пермском крае, по итогам прошлого года, упал на 3% Поделиться Поделиться Твитнуть

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По итогам 2020 года, индекс промышленного производства в Пермском крае сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Пермьстат.

Сильнее всего падение сказалось на секторе выработки электроэнергии, газа и пара (-11,9%), далее следуют добыча полезных ископаемых (-5%) и обрабатывающие производства (-1,1%). В водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов, наоборот, наблюдался рост (+6,4%).

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