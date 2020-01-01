Мария Сыропятова Стоимость сахара в 2020 году выросла почти в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году в Пермском крае больше всего выросли цены на сахар (на 70,6%), картофель (46%) и гречку (39,8%). Об этом сообщает Пермьстат.

Если в январе в регионе килограмм сахара стоил в среднем 29,7 руб., то в декабре — уже 50,69 руб. Килограмм картофеля за тот же период подорожал с 18,62 руб. до 27,22 руб., а килограмм гречки — с 69,70 руб. до 97,77 руб. Также среди продуктов питания существенно выросли цены на овсяные хлопья «Геркулес» (на 34,6%) и подсолнечное масло (31,7%).

Примерно на треть подорожали обручальные кольца (на 36,9%), ртутные (30%) и электронные медицинские термометры (38,7%). Среди медикаментов больше всего выросли цены на корвалол (на 34,4%), бромгексин (32,2%), сульфацетамид (31,4%) и линекс (30,4%). Среди услуг подорожала абонентская плата за сотовую связь (на 35,4%).

Напомним, что осенью на фоне сообщений о росте цен на сахар и подсолнечное масло Пермское УФАС начало мониторить цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Пермском крае. При этом рост цен на продовольствие и ослабление рубля эксперты считают одними из основных причин ускорения инфляции в регионе.

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