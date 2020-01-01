Мария Сыропятова В ноябре в Пермском крае выросли цены на сахар, яйцо и подсолнечное масло Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ноябре выросли цены на ряд продуктов питания: на сахар-песок — на 9,35%, подсолнечное масло — на 8,54%, куриное яйцо — на 8,41%, икру — на 5,57%, карамель — на 5,29%, маргарин — на 5,81%, мороженую рыбу — на 4,3%. Об этом сообщает Пермьстат. При этом в ноябре 2020 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,72%

Напомним, в октябре в Пермском крае уже существенно выросли цены на сахар, куриное мясо и картофель. Эксперты тогда объясняли это ростом мировых цен на продовольствие и ослаблением рубля, а также сокращением предложения ряда продовольственных товаров: сахара и картофеля. Рост цен на куриное яйцо эксперты связывают с удорожанием зерна.

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