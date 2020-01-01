Мария Сыропятова Краевое УФАС возобновило мониторинг цен на продукты Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Управление ФАС по Пермскому краю возобновило мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Пермском крае. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди продуктов есть те, цены на которые росли особенно быстро: сахар, подсолнечное масло, куриное мясо и яйцо.

«С 14 декабря мы вновь приступили к контролю за уровнем цен на 24 позиции социально значимых продуктов первой необходимости. Мониторинг ведётся путём персонального посещения двух федеральных торговых сетей и двух региональных розничных торговых сетей. В нашем регионе это магазины сетевой торговли «Магнит», «Пятёрочка», «Семья» и «Берег». Затем проводится анализ динамики цен на товары. В случае выявления необоснованного повышения цен на жизненно важные товары мы будем проводить полномасштабные проверки и принимать меры антимонопольного реагирования», — сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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