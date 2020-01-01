Мария Сыропятова Оборот общепита в Пермском крае в 2020 году сократился на 28,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году оборот индустрии общественного питания в Пермском крае составил 17,9 млрд руб., что на 28,5% меньше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли составил 554,5 млрд руб., что на 5,3% меньше, чем годом ранее. При этом сильнее упал оборот непродовольственных товаров (-8,5%), сократившись до 282,8 млрд руб.

Оборот торговли пищевыми продуктами составил 272,6 млрд руб., что на 1,7% меньше показателя 2019 года.

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