Григорий Серёдкин «Звезда-2005» в новом сезоне Суперлиги сыграет большее количество матчей Это связано с увеличением числа участников Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Крылья Советов"

Самарский ФК «Крылья Советов», ныне выступающий во второй по силе футбольной лиге России — ФНЛ, объявил о создании женской команды. Об этом сообщает пресс-служба пермского ЖФК «Звезда-2005».

Теперь число участников женской футбольной Суперлиги, в которой выступает «Звезда-2005», выросло до 11 клубов. Ранее о создании женских команд объявили два клуба из Премьер-лиги — ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) и ФК «Рубин» (Казань).

Напомним, в сезоне Суперлиги 2020 года в турнире выступали лишь восемь клубов — московские ЦСКА, «Локомотив» и «Чертаново», «Рязань-ВДВ», петербургский «Зенит», «Краснодар», красноярский «Енисей» и пермская «Звезда-2005».

Ранее состав пермских «звёздочек» покинули форвард Екатерина Пантюхина и второй вратарь команды Татьяна Дронова.

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