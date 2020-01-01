Григорий Серёдкин «Звезда-2005» рассталась со вторым голкипером Вслед за Екатериной Пантюхиной клуб покинула Татьяна Дронова Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский ЖФК «Звезда-2005» покинула ещё одна футболистка — это второй вратарь пермской команды Татьяна Дронова. Об этом «Новому компаньону» сообщила клубная пресс-служба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. 20-летняя воспитанница московского «Чертаново» появилась в составе «звёздочек» в 2020 году, но так и не сыграла ни одного матча за основную команду.

Напомним, ранее «Звезду-2005» покинула Екатерина Пантюхина. Форвард перебралась в стан петербургского ЖФК «Зенит».

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