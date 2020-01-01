Григорий Серёдкин Форвард «Звезды-2005» Екатерина Пантюхина перешла в «Зенит» Футболистка находилась в системе пермского клуба почти 12 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Зенит"

Форвард пермского ЖФК «Звезда-2005» Екатерина Пантюхина перешла в стан петербургского ЖФК «Зенит». Об этом «Новому компаньону» сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

В основном составе «Звёзды-2005» Екатерина Пантюхина выступала с 2011 года, провела 154 матча и забила 46 голов. Отметим, именно гол Екатерины Пантюхиной принёс «звёздочкам» победу в матче за бронзу Суперлиги-2020. Она установила окончательный счёт в матче «Звезды-2005» с «Рязанью-ВДВ». Напомним, прошедшая в Перми игра завершилась со счётом 2:1.

Вместе с экс-форвардом «Звезды-2005» в Санкт-Петербург переехали ещё ряд известных российских футболисток, включая Анастасию Фетисову, Ксению Цыбутович, Елизавету Лазареву (все — «Рязань-ВДВ»), Веронику Куропаткину («Локомотив»). Минувший и дебютный для себя сезон в чемпионате России по футболу «Зенит» завершил на шестой позиции турнирной таблицы.

Екатерина Пантюхина родилась 9 апреля 1993 года в городе Вятские Поляны, Кировская область. Футболом начала заниматься в 12 лет, выступала на городских и районных соревнованиях. В 2009 году поступила в Пермскую школу-интернат олимпийского резерва, а после начала выступать в составе молодёжки «Звезды-2005». На взрослом уровне за пермский клуб дебютировала в 2011 году. В составе женской сборной России по футболу сыграла 56 матчей, в которых 12 раз поражала ворота соперников.

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