Григорий Серёдкин У «Звезды-2005» в новом сезоне Суперлиги появится ещё один новый соперник Казанский «Рубин» объявил о создании женской команды Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский ФК «Рубин», выступающий в РПЛ (Российской Премьер-лиге), создаст женскую команду. Новообразованный ЖФК будет выступать в женской футбольной Суперлиге, сообщает ГТРК Татарстан.

Тренерский штаб женской команды «Рубин» возглавила Ольга Васильева, в прошлом — известная футболистка «Звезды-2005» и двукратная чемпионка России (2007, 2008) в составе пермской команды.

Окончательный состав нового ЖФК ещё не определен — команда на стадии формирования, часть игроков находятся на просмотре. Домашней ареной нового клуба, по плану, должен стать казанский стадион «Рубин».

Таким образом, число клубов-участников Суперлиги-2021 возрастёт до десяти. Это московские ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», петербургский «Зенит», «Краснодар», красноярский «Енисей», пермская «Звезда-2005», «Ростов» и новообразованный «Рубин».

Напомним, ранее о создании женской команды объявил ещё один представитель РПЛ — ФК «Ростов». Старт сезона, который проходит по системе «весна-осень», намечен на март этого года.

Ранее состав пермских «звёздочек» покинули форвард Екатерина Пантюхина и второй голкипер команды — Татьяна Дронова. В минувшем сезоне Суперлиги «Звезда-2005» заняла третье место. Действующий чемпион турнира — московский ЦСКА.

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