Григорий Серёдкин У «Звезды-2005» в Суперлиге-2021 появится новый соперник «Ростов» объявил о создании женской команды Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону), ныне выступающий в РПЛ, создаст женскую команду. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

ЖФК «Ростов» будет выступать в Суперлиге-2021 — чемпионате России. Кроме того, на базе Академии ФК «Ростов» будут созданы женские молодёжные и юношеские команды.

Базироваться и тренироваться новоиспечённая команда будет в Новошахтинске. Домашние игры девушек будут проходить в Ростове-на-Дону, один из городских стадионов станет домашней ареной для команды.

Таким образом, число клубов-участников Суперлиги-2021 возрастёт до девяти. Это московские ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», петербургский «Зенит», «Краснодар», красноярский «Енисей», пермская «Звезда-2005» и «Ростов».

Напомним, в минувшем сезоне Суперлиги «Звезда-2005» заняла третье место, что позволило команде Елены Сусловой взять бронзовые медали первенства. А капитан команды Олеся Курочкина стала лучшим бомбардиром турнира. В Кубке России по футболу «звёздочки» дошли до полуфинала, где уступили «Локомотиву».

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