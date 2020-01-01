Григорий Серёдкин Капитан «Звезды-2005» признана лучшим бомбардиром Суперлиги-2020 На её счету девять голов в минувшем сезоне Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Капитан пермского ЖФК «Звезда-2005» Олеся Курочкина признана лучшим бомбардиром женской Суперлиги-2020. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Олеся Курочкина сыграла в каждом из 14 матчей «Звезды-2005» в Суперлиге. В них она отличилась девять раз (два из них — с пенальти), а также отдала одну голевую передачу.

Отметим, что только три игрока ЖФК «Звезда-2005» пять раз за историю клуба становились лучшими бомбардирами чемпионатов России — это Ольга Летюшова (2007 год, 19 мячей), Дарья Апанащенко (2009 год, 12 мячей; 2014 год, восемь мячей; 2015 год, 13 мячей) и Олеся Курочкина (2009 год, 12 мячей; 2020 год, девять мячей).

Напомним, минувший сезон в Суперлиге «звёздочки» завершили на третьей позиции турнирной таблицы, тем самым завоевав бронзу первенства.

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