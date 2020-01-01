Григорий Серёдкин Выездная игра «Пармы» с эстонским «Калевом» не состоится В рядах команды из Прибалтики выявлен COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Выездная игра «Пармы» с эстонским «Калевом», которая должна была пройти сегодня, 4 января (0+), не состоится. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Причина — вспышка COVID-19 в составе таллинского клуба. Решение о новой дате проведения игры будет объявлено позднее директоратом Чемпионата Единой Лиги ВТБ.



Таким образом, следующий матч БК «Парма» проведёт 9 января. На паркете УДС «Молот» пермяки встретятся с казанским УНИКСом. Начало матча — в 17:30 по местному времени (0+).



Напомним, ранее «Парма» потерпела три поражения в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ подряд. 17 декабря команда Казиса Максвитиса уступила дома «Астане» (83:84), а три дня спустя — прямому конкуренту — польской «Зелёне Гуре» (79:85). Завершила прошедший год «Парма» гостевым поражением от подмосковных «Химок» (83:103) и покинула зону плей-офф лиги. После 10 игр чемпионата пермяки занимают девятое место турнирной таблицы.

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