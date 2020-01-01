Григорий Серёдкин «Парма» в родных стенах проиграла «Зелёна Гуре» Пермяки потерпели второе поражение подряд от прямых конкурентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

«Парма» уступила «Зелёна Гуре» в последнем домашнем матче 2020 года. Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошла вечером 20 декабря в УДС «Молот» и завершилась со счётом 79:85 в пользу польской команды.

В первой и второй четвертях матча команды были относительно равны. Однако броски гостей оказались наиболее точными — 41:47 по итогам первой половины встречи.

Третью четверть пермяки начали бодро и даже сравняли счёт, но несколько нелепых потерь вновь вернули «Парму» в статус догоняющих — 62:67 перед последней четвертью. А в финале игры пермяки не смогли догнать гостей — ошибки и неточные броски сделали своё дело.

Как итог — 79:85 на табло и второе подряд поражение в лиге от не самой сильной команды. Казалось бы, отличная возможность закрепиться в зоне плей-офф Единой лиги ВТБ, но «Парма» вновь уступила одному из прямых конкурентов в средней части турнирной таблицы.

Лучшим снайперами «Пармы» в игре стали Адас Юшкявичус и Эйгирдас Жукаускас. У обоих легионеров на счету по 16 очков. Больше всех очков в составе гостей набрал Габриэль Лундберг — 25.

Напомним, ранее в декабрьских матчах «Парма» обыграла в родных стенах «Локомотив-Кубань» (84:81) и «Цмоки-Минск» в гостях (78:65). Но после не смогла на своей площадке победить казахстанскую «Астану» (83:84).

Следующий и заключительный матч календарного года пермский клуб проведёт 26 декабря в Химках, где сыграет с одноимённым клубом в БЦМО «Химки». Начало встречи — в 17:00 по пермскому времени (0+). Первая игра в новом году запланирована на 4 января. Команде Казиса Максвитиса предстоит выезд в Таллин на игру с местным «Калевом» (0+).

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