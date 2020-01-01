Григорий Серёдкин «Парма» в напряжённой борьбе проиграла «Астане» Команды провели на равных почти весь матч Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проиграл «Астане». Матч состоялся вечером 17 декабря в УДС «Молот» и завершился со счётом 83:84 в пользу гостей из Казахстана .

Спустя всего три игровых минуты «Парма» оторвалась от гостей на девять очков. Особенно активен в атаке был наш центровой Владимир Ивлев — 24:16 по итогам первой четверти. Но во второй четверти «Парма» стала уступать преимущество, гости сравняли счёт, а затем и вовсе вырвались вперёд — 47:51 после половины матча. Не помогла даже точность Адаса Юшкявичуса и Лоренцо Уильямса.

Третья четверть прошла в равной и напряжённой борьбе, но вновь под диктову «Астаны» — 67:70. А в финальной четверти «Парме» не хватило лишь одного очка, чтобы сравнять счёт перед финальной сиреной. 83:84 на табло и обидное поражение «Пармы».

Самым результативным игроком встречи стал Джеремай Хилл из «Астаны». У него 21 очко за матч. Больше всех очков в составе «Пармы» набрал Лоренцо Уильямс — 15.

Напомним, ранее «Парма» одержала две победы в Единой лиге ВТБ подряд. 5 декабря пермяки обыграли «Локомотив-Кубань» (84:81), а 12 декабря добились выездной победы над «Цмоки-Минск» в Беларуси (78:65).

Следующий матч подопечные Казиса Максвитиса проведут уже в ближайшее воскресенье. 20 декабря «Парма» в УДС «Молот» примет польскую «Зелену Гуру». Начало матча — в 17:30 по местному времени (0+).

А 26 декабря «Парма» проведёт последнюю игру 2020 календарного года против подмосковных «Химок». Встреча пройдёт на выезде (0+).

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