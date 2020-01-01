Григорий Серёдкин «Парма» на выезде обыграла «ЦМОКИ-Минск» Это вторая победа пермяков подряд в Единой лиге ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский БК «Парма» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил белорусский БК «ЦМОКИ-Минск». Игра состоялась вечером 12 декабря в Минске и завершилась со счётом 65:78 в пользу пермяков.

Первую четверть команды начали на низких скоростях. Игроки «Пармы» действовали точнее и грамотнее. На подборе замечательно проявлял себя один из лучших игроков матча — центровой «Пармы» Владимир Ивлев. В быстрых атаках качественно действовали Николай Жмако и Адас Юшкявичус.

Вторая четверть также прошла под диктовку гостей. 28:37 — и команды с преимуществом «Пармы» ушли на большой перерыв.

Однако третья четверть, как и в предыдущей игре, оказалась для наших баскетболистов провальной. Несколько ошибок привели к тому, что отрыв от минской команды по окончании четверти составил всего пять очков.

Но в четвёртой четверти «Парма» вновь вырвалась вперёд и уже до конца игры не упустила свою победу. Особенно были заметны Глеб Шейко и Эйгирдас Жукаускас, чьи точные трёхочковые броски сильно увеличили отрыв «Пармы» от минчан.

Как итог — 65:78 в пользу «Пармы», и гости увозят из Беларуси ценную победу, которая позволяет пермякам закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас «Парма» разместилась на шестой строчке турнирной таблицы «регулярки».

Самым результативным игроком матча стал 23-летний защитник «Пармы» Глеб Шейко. Он набрал 14 очков. Столько же — на счету Роберта Лоури из минской команды.

Отметим, это уже вторая победа «Пармы» в Единой лиге ВТБ подряд. Ранее команда Казиса Максвитиса в стенах УДС «Молот» обыграла «Локомотив-Кубань». До этого пермяки вышли из карантина и потерпели три поражения подряд — от «Енисея», «Нижнего Новгорода» и ЦСКА.

Следующий матч «Парма» проведёт уже очень скоро. Пермский клуб ожидают две домашние игры подряд. В четверг, 17 декабря, пермяки встретятся с «Астаной» (0+). А 20 декабря в гости в Пермь приедет польская «Зелёна Гура» (0+). Все матчи пройдут в УДС «Молот».

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