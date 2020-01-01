Григорий Серёдкин «Парма» в захватывающей концовке обыграла «Локомотив-Кубань» Пермяки впервые выиграли после выхода из карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба БК "Парма"

Пермский БК «Парма» провёл шестую игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/2021. Со счётом 84:81 пермяки обыграли краснодарский «Локомотив-Кубань». Матч состоялся вечером 5 декабря в УДС «Молот».

Первую четверть команды провели на равных — 20:21. Во второй четверти хозяева вырвались вперёд. 45:36 и «Парма» с небольшим преимуществом ушла на перерыв.

А вот начало третьей четверти «Парма» провалила. Пермяки позволили гостям забросить несколько трёхочковых и преимущество оказалось шатким. Сразу четыре трёхочковых подряд реализовал игрок гостей Миндаугас Кузьминскас, которому защита «Пармы» позволяла всё. К концу периода краснодарцы и вовсе сравняли счёт и вырвались вперёд на три очка — 59:62.

Судьба игры решилась в финальном периоде. Блестящие трёхочковые Адаса Юшкявичуса и Марекса Мейериса в концовке матча вывели «Парму» вперёд. «Локо» не хватило времени и сил перевести игру в овертайм и «Парма» одерживает важную и долгожданную победу.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Хочу поздравить команду и наших болельщиков с победой. Матч был тяжёлым, и ситуация по ходу игры постоянно менялась, но «Парма» и должна так играть. С энергией и 100% отдачей, только тогда мы сможем победить. Может быть, могли сыграть увереннее, но очко есть очко. Лучше некрасивая победа, чем красивый проигрыш.

Самым результативным игроком встречи стал литовский защитник «Пармы» Адас Юшкявичус, набравший 33 очка. В «Локомотиве-Кубань» 24 очка набрал другой литовец — Миндаугас Кузьминскас.

Напомним, ранее «Парма» вышла из карантина и потерпела три поражения подряд. Сначала в Перми от «Енисея» (67:84), затем в Нижнем Новгороде от одноимённого баскетбольного клуба (73:88) и вновь дома от ЦСКА (61:95).

Далее «Парме» предстоят три завершающие игры 2020 года, в которых наша команда сможет исправить турнирное положение после серии поражений. 12 декабря пермяки сыграют в Минске против БК «Цмоки-Минск» (0+). 17 декабря «Парма» примет в УДС «Молот» «Астану» (0+), а 20 декабря — польскую «Зелену Гуру» (0+).

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