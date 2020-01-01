Григорий Серёдкин Стала известна дата перенесённого из-за COVID-19 матча «Пармы» с «Химками» Игра должна была пройти в «Молоте» 2 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В календарь игр пермского БК «Парма» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ внесены изменения. Так, по информации клубной пресс-службы, домашний матч «Пармы» с подмосковными «Химками», который должен был состояться 2 ноября 2020 года, пройдёт 1 февраля 2021 года (0+). А выездная игра пермской команды с «Химками» вместо 1 февраля 2021 года пройдёт 26 декабря текущего года (0+).

Напомним, в минувшие выходные «Парма» одержала вторую победу в Единой лиге ВТБ подряд. Со счётом 78:65 пермяки обыграли белорусский «Цмоки-Минск». После семи игр «регулярки» у пермяков четыре победы и три поражения, а также седьмое место в турнирной таблице.

Ближайшую игру команда Казиса Максвитиса проведёт уже в этот четверг в УДС «Молот». Соперник — БК «Астана» (г. Нур-Султан) (0+).

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