Григорий Серёдкин «Парма» проиграла «Химкам» в последнем матче года Пермяки потерпели третье поражение подряд Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» проиграл подмосковным «Химкам» в заключительном матче 2020 года. Игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялась днём 26 декабря в Химках и завершилась со счётом 103:83.

Первую часть игры команды провели почти на равных — 27:23. Однако во второй четверти дела у гостей пошли хуже и после половины матча «Парма» проигрывала уже в 13 очков: 61:48.



В третьей четверти пермяки снова были в роли отстающих. А финальная четверть, несмотря на преимущество «Пармы», окончательно ознаменовала победу «Химок».



Как итог — 103:83 и третье подряд поражение «Пармы» в Единой лиге ВТБ. Всего на данный момент у пермского клуба четыре победы и шесть поражений в десяти играх. Также из-за сегодняшнего поражения пермяки опустились на девятое место турнирной таблицы «регулярки» и покинули зону плей-офф, уступив в ней место «Химкам».



Самым результативным игроком матча стал форвард «Химок» Алексей Швед — 28 очков. В составе «Пармы» больше всех очков набрал американский защитник Роберт Джонсон — 24. По 12 очков набрали Марекс Мейерис и Эйгирдас Жукаускас.



Напомним, ранее «Парма» провела два неудачных домашних матча. 17 декабря команда Казиса Максвитиса уступила «Астане» (83:84), а 20 декабря — польской «Зелёна Гуре» (79:85).



Первый матч 2021 года «Парма» проведёт на выезде. 4 января наша команда отправится в Таллин, где сыграет с местным «Калевом» (0+). А первый домашний матч пройдёт в УДС «Молот» 9 января. В Пермь в гости приедет казанский УНИКС (0+).

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