Вопрос о введении подзоны, позволяющей построить общежитие в Черняевском лесу, отправлен на рассмотрение гордумы Но вначале вопрос в очередной раз станет предметом обсуждения на думском комитете по вопросам градостроительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

В четверг, 24 декабря, члены комиссии по землепользованию и застройке Перми большинством голосов одобрили и направили на рассмотрение гордумы вопрос о введении подзоны Ц-4 (10), которая позволяет РЖД построить общежитие за ДКЖ по адресу ул. Локомотивная, 1.

Напомним, публичные слушания на этот счёт состоялись 14–16 декабря. На заседании комиссии отмечено, что в результате от граждан «поступило более ста обращений». Все они разделились на три категории: не утверждать подзону Ц-4, отклонить проект полностью и разделить проект на разные части, выделив вопрос о подзоне в отдельный проект.

При этом и председатель комиссии — заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, и начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова утверждали, что проект не относится напрямую к участку на ДКЖ, а «относится ко всему городу».

Итогом стало решение направить вопрос на рассмотрение гордумы. По регламенту, сначала он должен стать предметом обсуждения думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми.

Отметим, что собственник участка в районе ДКЖ — РЖД планирует установить там зону Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий), которая позволяет строить десятиэтажные здания. Это необходимо для строительства там общежития на 300 мест для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.

Эти планы, публично озвученные компанией ещё в феврале этого года, постоянно привлекают внимание экологов и части местных жителей.

Мотивировка РЖД — эта территория на праве собственности принадлежит им, и она максимально удобна для строительства подобных зданий, мотивировка противников — все подходы к лесу застраиваются, и планы РЖД — очередное «наступление» на популярное место отдыха.

Загвоздка и в том, что на этой территории установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей. РЖД же настаивает на повышении до десяти этажей.

Вопрос смены зонирования уже прошёл стадию публичных слушаний, комиссии по землепользованию и застройке, в октябре и ноябре уже становился предметом рассмотрения думского комитета по вопросам градостроительства. В декабре состоялся круглый стол.

Далее были организованы новые публичные слушания, прямо не относящиеся к предмету споров, но фактически его затрагивающие.

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