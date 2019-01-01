Дмитрий Енцов журналист «Мы вынуждены использовать эту территорию» Проект смены зонирования ради строительства общежития РЖД в районе ДКЖ рекомендовано обсудить на пленарном заседании гордумы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

Вопрос смены зонирования территории в районе ДКЖ по адресу ул. Локомотивная, 1 будет рассмотрен на заседании Пермской городской думы. Такой итог вынесли члены комиссии по землепользованию и застройке Перми в среду, 30 сентября.

Напомним, ОАО «Российские железные дороги» планирует там строительство десятиэтажного общежития для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.

Сейчас территория предполагаемой застройки фактически является лесом и находится в трёх зонах: Ц-2 (обслуживания и деловой активности местного значения ), Ц-4 (центра обслуживания рекреационных территорий), ГЛ (городских лесов). Высотность на территории установлена как «не более четырёх этажей». Заявитель («РЖД») просит установить её в десять этажей.

Общий строительный объём по планам составит 45 тыс. кв. м. Из них около 42 тыс. кв. м надземной части и более 3 тыс. кв. м — подземной. Планируется, что в общежитии будет 150 номеров, рассчитанных на 300 постояльцев.

Фото: презентация АО «РЖД»

Ранее инициаторы обосновали это место не только тем, что участки принадлежат «РЖД», но и тем, что на территории есть условия для подключения к инженерным сетям, там проведена канализация, плюс территория расположена недалеко от центра города и железнодорожного вокзала.

При этом «РЖД» ссылается на построенное рядом здание ЖК «Олимп» — во многом из-за него и выбрано расположение общежития, так как два высотных здания рядом смотрятся более органично, чем на других территориях (примечательно, что РЖД принадлежат и все соседние участки, вплоть до стадиона «Локомотив», а также до ул. Боровой).

Ранее, 20 августа этого года, в администрации Дзержинского района Перми состоялись публичные слушания.

Против строительства выступают часть жителей окрестных домов и экологи. Они утверждают, что любое строительство нанесёт непоправимый вред Черняевскому лесу, заявитель же указывает на то, что формально их территория не относится к Черняевскому лесу.

Фото: презентация АО «РЖД»

На заседании комиссии по землепользованию и застройке 30 сентября представители заявителя фактически признались, что эта территория — вынужденная, так как более подходящего участка, находящегося в собственности компании, в Перми нет.

«Строить общежитие в промзонах нельзя, поэтому запрашиваемая территория — единственная, расположенная в зоне жилой застройки. Мы вынуждены использовать эту территорию», — пояснил главный инженер строительной дирекции Свердловской железной дороги Антон Спиридонов.

При этом на вопрос, зачем компании строить именно десятиэтажное здание, а не ограничиться четырёхэтажным (то есть той высотностью, которая уже разрешена на этом участке), представители заявители ответили, что в таком случае им придётся застраивать весь принадлежащий им участок, без благоустройства территории, плюс вырубить все деревья. Высотка в десять этажей якобы позволит построить ещё и открытую спортплощадку и обустроить прогулочные дорожки с освещением.

Кроме того, по словам заявителей, в Пермском крае за год железнодорожному делу обучается 3 тыс. человек, «и им фактически негде жить».

В итоге прошедшие в августе публичные слушания были признаны состоявшимися и вопрос смены зонирования рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании гордумы.

Фото: презентация АО «РЖД»

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