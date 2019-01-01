Дмитрий Енцов журналист Вопрос по строительству десятиэтажного общежития около ДКЖ прошёл стадию публичных слушаний РЖД настаивает на строительстве объекта в зелёной зоне на принадлежащей ей территории Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

Вопрос строительства десятиэтажного общежития для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций прошёл стадию публичных слушаний 20 августа. Они состоялись в администрации Дзержинского района и собрали несколько десятков человек (в основном местных жителей и экологов).

Строительство здания запланировано рядом с ДК железнодорожников на участке по адресу ул. Локомотивная, 1, сразу за ЖК «Олимп», на принадлежащей АО «РЖД» территории.

Сейчас эта территория фактически является лесом и находится в трёх зонах: Ц-2 (обслуживания и деловой активности местного значения ), Ц-4 (центра обслуживания рекреационных территорий), ГЛ (городских лесов). Высотность на территории установлена как «не более четырёх этажей». Заявитель (АО «РЖД») просит установить её в десять этажей.

Общий строительный объём по планам составит 45 тыс. кв. м. Из них около 42 тыс кв. м надземной части и более 3 тыс. кв. м — подземной. Планируется, что в общежитии будет 150 номеров, рассчитанных на 300 постояльцев.

Заявители обосновали это место не только тем, что участки принадлежат РЖД, но и тем, что на территории есть условия для подключения к инженерным сетям, там проведена канализация, плюс территория расположена недалеко от центра города и железнодорожного вокзала.

При этом заявитель ссылается на построенное рядом здание ЖК «Олимп» — во многом из-за него и выбрано расположение гостиницы, так как два высотных здания рядом смотрятся более органично, чем на других территориях (примечательно, что РЖД принадлежат и все соседние участки, вплоть до стадиона «Локомотив», а также до ул. Боровой).

Фото: презентация АО «РЖД»

То есть теоретически правообладатель может заявить планы по строительству любого объекта (но высотой до четырёх этажей) в любой из близлежащих территорий.

При этом заявитель уверяет, что сильного вреда территории нанесено не будет: вырубка деревьев планируется исключительно в «пятне застройки», хотя, судя по презентации, строительство не ограничится исключительно жилым корпусом, а включает в себя и «придомовую инфраструктуру» со спортплощадкой, зоной отдыха и огороженной территорией с установкой контрольно-пропускного пункта.

Против строительства выступают часть жителей окрестных домов и экологи. Они утверждают, что любое строительство нанесёт непоправимый вред Черняевскому лесу, заявитель же указывает на то, что формально их территория не относится к Черняевскому лесу. Сомнения по поводу места строительства объекта ранее, в феврале, высказывали и члены комиссии по землепользованию и застройке.

При этом заявитель пока публично не озвучивает планов на дальнейшее «освоение» принадлежащей ему территории ДКЖ. В презентации указано лишь то, что «в перспективе» справа от самого Дворца культуры планируется строительство учебного центра (но никаких заявлений на этот счёт никуда не поступало).

По мнению общественного деятеля и члена комиссии по землепользованию и застройке Дениса Галицкого, строительство общежития остановить уже невозможно:

«Там давным-давно установлена зона, позволяющая строить. Особенно смешно смотреть на протест жителей ЖК «Олимп», так как их дом построен точно так же и является гораздо большей проблемой. На дальнейшую застройку можно повлиять только в плане её высоты и расположения на земельном участке, что я и попытаюсь сделать. Удручает, что все традиционно возбуждаются, когда совсем уже поздно. Если уж и бить тревогу, то по поводу учебного корпуса с другой стороны ДКЖ — это пока перспектива, а значит, на эту перспективу ещё не поздно повлиять».

Фото: презентация АО «РЖД»

На своей страничке в Facebook по поводу грядущего строительства высказался депутат краевого Заксобрания Александр Григоренко:

«Лично я как житель Дзержинского района против любой застройки Черняевского леса».

В любом случае, итоги публичных слушаний пока не утверждены, это должна сделать комиссия по землепользованию и застройке, а затем направить своё решение главе Перми. Так что никаких юридических решений по вопросу общежития пока нет.

Фото: презентация АО «РЖД»

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