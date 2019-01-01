Дмитрий Енцов журналист РЖД планирует построить десятиэтажное общежитие около ДКЖ В нём будут проживать железнодорожники, приехавшие в Пермь на обучение Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация АО «РЖД»

АО «РЖД» планирует построить общежитие для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций (в городе расположено несколько корпусов УЦПК, главный корпус находится по адресу ул. Петропавловская, 7а).

Предварительный проект был презентован 20 февраля на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. РЖД планирует разместить общежитие в районе ДК железнодорожников на участке по адресу ул. Локомотивная, 1, сразу за ЖК «Олимп» (фактически рядом с пересечением ул. Фридриха Энгельса и Малкова).

Сейчас эта территория фактически является лесом и находится в трёх зонах: Ц-2 (обслуживания и деловой активности местного значения ), Ц-4 (центра обслуживания рекреационных территорий), ГЛ (городских лесов). И принадлежит АО «РЖД». Высотность на территории установлена как «не более четырёх этажей». Заявитель просит установить высотность в 10 этажей.

Фото: презентация АО «РЖД»

Общежитие планируется высотой в 10 этажей. Площадь застройки — 1,3 тыс. кв. м. Но из-за высотности общий строительный объём составит 45 тыс. кв. м. Из них 41 тыс кв. м надземной части и 3,2 тыс. кв. м — подземной. Планируется, что в общежитии будет 150 номеров, рассчитанных на 300 постояльцев.

Заявители обосновали это место не только тем, что участки принадлежат РЖД, но и тем, что на территории есть условия для подключения к инженерным сетям, там проведена канализация, плюс, территория расположена недалеко от центра города и железнодорожного вокзала.

Сама идея строительства гостинице рядом с Черняевским лесом воспринята членами комиссии неоднозначно. Так, архитектор Сергей Шамарин посоветовал поискать альтернативные участки, также принадлежащие РЖД.

Фото: презентация АО «РЖД»

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин остался удивлён тем, что общежитие «втиснуто» вглубь территории фактически в лес, а не предлагается классически вдоль улицы.

Мотивировка заявителей — общежитие органично вписывается в рельеф существующего ЖК «Олимп».

На это председатель комиссии, первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев иронично заметил, что и к ЖК «Олимп» было много вопросов:

Фото: презентация АО «РЖД»

«Понимаю, что его построил не РЖД, но именно эта компания продала участок застройщику».

По его мнению, «спасёт проект» только то, что ЖК уже построен, поэтому общежитие там уже выглядело бы не столь не к месту, как в случае если бы жилого дома не было.

Второй блок вопросов членов комиссии касался транспортной доступности к общежитию. По мнению представителей РЖД, проезд по ул. Энгельса к стадиону «Локомотив» будет закрыт, поэтому проектировщики предусмотрели проезд по ул. Гатчинской.

При этом Виктор Агеев остался крайне неудовлетворённым презентацией:

Фото: презентация АО «РЖД»

«Если у нас столько вопросов и вы на них не всегда чётко отвечаете, что говорит о качестве подготовки к презентации, то их будет ещё больше, если мы отправим проект на публичные слушания».

Отметим, что со стороны заявителей действительно не было объяснений по парковкам, проездам, точной площади здания и даже его этажности (эта информация была взята лишь из текстовой части презентации и не была озвучена).

В итоге члены комиссии отправили проект на публичные слушания, но с обязательным условием проработать его, чтобы ни у властей, ни у слушателей не осталось вопросов.