В Перми начались новые публичные слушания, затрагивающие планы по строительству общежития в районе ДКЖ Противники строительства вновь массово высказали своё мнение Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во всех районах Перми с понедельника по среду, с 14 по 16 декабря, проходят публичные слушания по изменениям в правила замлепользования и застройки, добавляющие подзоны в уже существующие зоны.

В списке готовящихся изменений перечислены несколько подзон, но внимание общественности привлекло лишь одно изменение, позволяющее в зоне Ц-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) строить десятиэтажные здания (официально подзона называлась бы Ц-4 (10).

Именно эта зона расположена за ДКЖ на входе в Черняевский лес, и именно там РЖД планирует построить десятиэтажное общежитие на 300 мест для слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.

Эти планы, публично озвученные компанией ещё в феврале этого года, постоянно привлекают внимание экологов и части местных жителей.

Мотивировка РЖД — эта территория на праве собственности принадлежит им, и она максимально удобна для строительства подобных зданий, мотивировка противников — все подходы к лесу застраиваются, и планы РЖД — очередное «наступление» на популярное место отдыха.

Загвоздка и в том, что на этой территории установлены ограничения по высотности — до четырёх этажей. РЖД же настаивает на превышении до десяти этажей.

Вопрос смены зонирования уже прошёл стадию публичных слушаний, комиссии по землепользованию и застройке, в октябре и ноябре уже становился предметом рассмотрения думского комитета по вопросам градостроительства. В декабре состоялся круглый стол.

И теперь организованы новые публичные слушания, прямо не относящиеся к предмету споров, но фактически его затрагивающее. Они состоялись 14 декабря в администрации Дзержинского района.

Фото: презентация АО «РЖД»

Присутствовавшая на них президент фонда «Обвинская роза» эколог Елена Плешкова так прямо и заявила: это попытка ещё раз «продавить» вопрос с общежитием.

Это же заявил и присутствовавший на мероприятии депутат краевого Заксобрания Александр Григоренко: «Я живу в этом районе, и мне очевидно, что изменения в правила землепользования и застройки внесены, прежде всего, для строительства общежития РЖД».

Фактически на слушаниях присутствовали порядка 30 человек, и все они — актив, выступающий против, который был и на прошлых слушаниях. Его представители заявили, что уже собрано 1,5 тыс. подписей против строительства общежития.

Один из ведущих мероприятия, заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор города Дмитрий Лапшин, пытался убедить присутствующих, что предмет слушаний относится ко всем районам города, а не к конкретному участку.

В качестве аргумента он привёл один из предложенных пунктов — установить высотность в 0 м для зоны Ж-2:

«Это нужно для того, чтобы собственник не смог на участке, например, где планируется строительство детсада, построить хоть что-нибудь».

Тем не менее присутствовавшие акцентировали внимание на участке у ДКЖ.

Итогом стало массово подписанное заявление, в котором предлагается вместо подзоны Ц-4 (10) установить подзону Р-2 (рекреационно-ландшафтные территории) или ТСП-ЭП (зона экологического природного ландшафта).

Публичные слушания продолжаются в других районах города, их итоги будут рассмотрены на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке.

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