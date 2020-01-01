Алёна Морозова На пути к диалогу Резонансный проект строительства общежития РЖД обсудили на круглом столе в мэрии Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

РЖД

В администрации Перми 30 ноября состоялся круглый стол, на котором обсудили намерение РЖД построить сразу за зданием ДКЖ ведомственное общежитие. В мероприятии приняли участие представители РЖД, депутаты Пермской городской думы, представители природоохранной прокуратуры и общественники.

Напомним, проект привлёк большое внимание, как только был публично обнародован в феврале этого года. Фактически на территории Черняевского леса (по крайней мере, местные жители считают это лесной территорией, хотя по документам земельный участок принадлежит РЖД) сразу за зданием ДКЖ планируется возвести 10-этажное здание общежития на 300 постояльцев. Предполагается, что там будут размещать слушателей Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций.

К проекту сразу возникли вопросы. В итоге, начиная с прошлой зимы, его детально прорабатывали и обсуждали на разных площадках. За это время проект несколько раз становился предметом обсуждения на заседаниях городской комиссии по землепользованию и застройке, думского комитета по вопросам градостроительства и прошёл процедуру публичных слушаний.

«Мы вынуждены использовать эту территорию»

На протяжении всех этих месяцев, на которые затянулось обсуждение, РЖД задавали фактически два вопроса: зачем вам вообще общежитие (раньше же не озвучивалась потребность в нём) и почему именно район ДКЖ (есть же и другие участки, которые принадлежат РЖД)?

Как рассказал на круглом столе заместитель начальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексей Гребёнкин, общежитие необходимо, так как иногородним обучающимся попросту негде жить: «С 2016 года обучение прошли 30 тыс. человек, мы наблюдаем рост слушателей».

Главный инженер строительной дирекции Свердловской железной дороги Антон Спиридонов пояснил, что в этом году в Перми учатся 3 тыс. человек, срок их обучения составляет до шести месяцев.

Что касается территории, то юридически участок на праве собственности принадлежит РЖД. Высотность здесь ограничена — не более четырёх этажей.

РЖД, напомним, рассчитывает построить 10-этажное здание. Для того чтобы у компании было право строить высотку, решение о смене параметров должна принять гордума.

Ещё один аргумент РЖД в пользу именно этого участка — здесь есть условия для подключения к инженерным сетям, он расположен недалеко от центра города и железнодорожного вокзала (где частично проходит обучение слушателей). «Строить общежитие в промзонах нельзя, поэтому запрашиваемая территория — единственная расположенная в зоне жилой застройки. Мы вынуждены использовать эту территорию», — пояснил Антон Спиридонов.

Более подходящего участка в собственности РЖД, по его словам, нет. «Это не первый подобный объект, который мы строим. Поэтому мы были готовы к тому, что вопрос с общежитием может стать предметом долгих обсуждений. Что касается экономических потерь от «затягивания», то отвечу так: для компании это не коммерческий, а социальный проект, поэтому его надо реализовывать, когда все стороны придут к какому-то единому мнению», — отметил Антон Спиридонов.

Представители РЖД пообещали, что территория останется полностью доступной для жителей, здесь появится открытая спортплощадка, где они смогут заниматься, обустроенные входы в лес, дорожки. Кроме того, РЖД в течение двух ближайших лет планирует за свой счёт реконструировать стадион «Локомотив», который также останется открытым для всех желающих.

Представители компании заверили, что они готовы в многократном размере компенсировать снесённые насаждения и готовы обсуждать это с экологами.

Другие варианты

На круглом столе представители РЖД продемонстрировали готовность к компромиссу, представив несколько вариантов. Первый — вместо 10-этажного здания железнодорожники готовы построить четырёхэтажное в том же месте. Но тогда увеличится площадь застройки, к тому же в этом случае невозможно организовать подъезд к зданию без задействования территории леса. Второй вариант — перенести стройку ближе к стадиону «Локомотив», где меньше зелёных насаждений. Но в этом случае придётся выносить газопровод высокого давления. К тому же такое расположение нарушит вид на фасад ДКЖ со стороны ул. Энгельса.

Компромиссный вариант — 10-этажное здание рядом с ЖК «Олимп». Такое размещение объекта не нарушит архитектурный облик и сохранит зелёные насаждения. В ходе обсуждения представители РЖД неоднократно подчёркивали: компания не отказывается от строительства рядом открытой для всех спортплощадки и планирует обустроить пешеходные дорожки.

Инвестиционный аспект подчеркнул участник круглого стола, депутат гордумы Михаил Бесфамильный: «Если мы каждый раз в подобных случаях будем создавать проблемы инвесторам, то придём к тому, что у нас вообще не останется инвесторов».

Своё мнение против высказала президент фонда «Обвинская роза», эколог Елена Плешкова: «Сейчас такое время, что у жителей сформировалась потребность в благоприятной среде и зелёном городе. Именно поэтому один за другим возникают конфликты по поводу участков на Егошихе, в Саду соловьёв и так далее. И вопрос с этим участком РЖД является прецедентным».

Решение за думой

Депутат Илья Лисняк отметил, что ни слова не сказано о варианте, когда РЖД продаёт городу этот участок, а на свободном рынке покупает другой. Город же включает участок в состав ООПТ (особо охраняемые природные территории.— Ред.)».

На это Алексей Гребёнкин ответил, что продажа должна быть обоснованной и продаваться могут только непрофильные объекты: «Земельный участок за ДКЖ является территорией, на которой мы планируем построить общежитие, соответственно, рассматриваться к продаже он не будет».

Заместитель главы администрации Перми Лариса Ведерникова добавила, что в рамках Земельного кодекса муниципалитет не может покупать участки, а предусмотрена лишь процедура изъятия земель «под строительство линейных объектов и объектов инженерной инфраструктуры».

Кроме того, на участок невозможно наложить ограничение высотности с коэффициентом 0. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляются в комиссию только в случаях, если в результате применения этих правил земельные участки и объекты капитального строительства используются неэффективно, причиняется вред их правообладателям. На сегодняшний день основания для изменения регламентов отсутствуют.

По итогам круглого стола было решено, что вопрос смены зонирования будет обсуждаться и дальше.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.