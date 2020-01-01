Александр Репин предложил вложиться в строительство аквапарка, если власти выкупят у него школу в Красных Казармах Также он предложил разместить его на Бахаревке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин в соцсетях заявил, что готов инвестировать средства в строительство аквапарка, если власти согласятся выкупить у него школу в микрорайоне Красные Казармы.

«Город планирует строительство аквапарка, для этого предполагается выделение порядка 1 млрд руб. В случае если вопрос со школой будет решён по справедливости, я инвестирую полученные средства в строительство аквапарка. Мы построим один из лучших аквапарков на Урале и в Поволжье, возможно, один из лучших во всей стране», — сообщил Александр Репин.

При этом Репин предложил разместить аквапарк в микрорайоне Бахаревка, где в собственности «Сатурн-Р» есть участки общей площадью 39 га.

Напомним, что сейчас холдинг «Сатурн-Р» и городские власти судятся в Арбитражном суде по поводу школы в микрорайоне Красные Казармы и по поводу внутридворовых проездов на территории ЖК «Арсенал».

Кроме того, гордума наложила запрет на жилищное строительство в микрорайоне Бахаревка, в том числе и на участки «Сатурн-Р», где компания как раз планировала построить жилой экополис «Аркаим». Также в конфликт оказалось вовлечён и музей современного искусства PERMM, который арендует помещения у «Сатурн-Р».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.