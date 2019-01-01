Дмитрий Енцов журналист Аркаим по-пермски Руководство холдинга «Сатурн-Р» презентовало будущий проект — «Экополис Аркаим», а также рассказало о ходе строительства ЖК «Арсенал» Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскизный проект «Экополиса Аркаим»



Исторические аналогии

Руководители ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р» (холдинг «Сатурн-Р») 13 марта провели официальную презентацию амбициозного жилищного проекта «Экополис Аркаим».

Как отметил директор по маркетингу и развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин, экзотическое название имеет прямую аналогию с существующим историческим поселением, открытым археологами в конце 1980-х годов в Челябинской области.

Историки относят поселение к эпохе средней бронзы, то есть рубежа XX—XVI веков до н. э. Отличительной особенностью его является то, что построено оно радиальным способом. Поселение от «внешнего мира» отделяло две крепостных стены круговой формы. Сами здания также размещены по подобной схеме.

По словам Сергея Репина, когда он впервые побывал на Аркаиме, то у него зародилась идея построить жилой комплекс, напоминающий по схеме застройки историческое поселение. И наконец эта идея уже близка к началу реализации.

«Экополис Аркаим» должен появиться непосредственно на месте бывшего аэропорта Бахаревка. Участок был куплен компанией в прошлом году.

На территории площадью 27 га компания хочет возвести 421 тыс. кв. м. жилья. То есть общее количество домов, высотой 8—16 этажей, будет около 30 единиц.

В «Экополисе Аркаим» планируется около 30 домов



«Мы рассчитываем, что разрешение на строительство первой очереди будет выдано в следующем году. Учитывая, что наша компания способна ежегодно строить по 100 тыс. кв .м., соответственно, рассчитываем, что в течение четырёх лет реализуем проект», — пояснил Сергей Репин.

Пока что первоначальный эскизный проект и сама концепция передана главе Перми Дмитрию Самойлову. После этого компания планирует запустить процедуру начала реализации, то есть запросить разрешение на строительство, а также сменить зонирование — с нынешней зоны СТН-Г на СТН-В.

Руководство компании рассчитывает, что жильцами экополиса станут 17,5 тыс. чел. (6,5 тыс. квартир) Безусловно, такому количеству людей необходима социальная инфраструктура.

«Предварительно мы запланировали в границах комплекса три детских сада и школу на 1225 мест», — отметил Сергей Репин.

При этом, по новым нормативам, даже этого количества социнфраструктуры будет недостаточным: для детских садов требуется итого 1075 мест, в школах — 2097 мест.

По словам Сергея Репина, скорее всего, строительство недостающих мест в образовательных учреждениях будет профинансировано в городской бюджет (компенсационные выплаты), как и подразумевают изменившиеся в 2019 году правила землепользования и застройки.

Подобная схема сейчас реализуется в ЖК «Арсенал», когда застройщик к построенной школе и двум детсадам перечислил в бюджет города 61 млн руб. аванса, и столько же должен будет в виде окончательного платежа.

Помимо социнфраструктуры в центре «Аркаима» планируется возвести большой парк и ТРК. По словам Сергея Репина, компания намерена сделать привлекательный комплекс в отдалённом районе.

«Я считаю, что достойное жильё должно быть не только в центральной части города, но и там, что принято называть окраинами. Существует стереотип, что подобные районы застраивают посредственным многоквартирным жильём, который в народе прозвали «человейниками». Этот комплекс должен помочь разрушить подобный стереотип», — отметил Сергей Репин.

Кроме того, компания не планирует использовать банковские кредиты для реализации проекта, а потратить собственные средства. По предварительной оценке общий бюджет «Экополиса Аркаим» за четыре года строительства может достичь 18 млрд руб.

При этом, проект не ограничивается жильём и социнфраструктурой. Параллельно с ним должны появиться новые дорожные развязки. В частности, расширен участок ул. Карпинского и «продолжена» ул. Космонавта Леонова.

Окончательный вариант ЖК «Арсенал»



Обсуждаемый «Арсенал»

Руководство компании не прошло мимо и последних обсуждений строящегося ЖК «Арсенал»*.

Напомним, в декабре 2019 года на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, январских публичных слушаниях и особенно на февральском заседании градсовета при главе Перми некоторые эксперты раскритиковали весь проект «Арсенала» (хотя на всех мероприятиях темой обсуждения была четвёртая очередь этого ЖК).

По сути, претензии касались трёх тем: архитектурный облик («Арсенал» похож на спальный район, но в центре города, плюс цветовая гамма фасадов), транспортной доступности (будут пробки на ул. Чернышевского и Василия Татищева) и недостаток мест в детсадах и школе («Сатурн-Р» строит три детских сада на 75 мест, детский сад на 30 мест, детский сад на 200 мест и общеобразовательная школа на 1225 учащихся).

Собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин отметил, что нужно смотреть на проект шире.

«Когда мы приобрели этот участок в 2014 году, то на этом месте был пустырь, огороженный косым забором. Никакая компания тогда не могла себе позволить приобрести этот участок. Поэтому это сделали мы и потратили 1,5 млрд руб., то есть все свободные средства, что были у нас», — пояснил Александр Репин. — О вкусах не спорят, сколько людей столько и мнений. Моё мнение: ЖК «Арсенал» — достойный проект, учитывая то что на этом месте ничего не было и никто не собирался на этой территории строить. А то, что в «Арсенале» активно продаются квартиры означает, что покупатель сделал свой выбор».

По первоначальным планам в ЖК «Аресенал» должен был быть огромный торговый центр



Что касается возможного транспортного коллапса, то Сергей Репин отметил, что из ЖК запланировано шесть выездов:

— Из «Арсенала» мы предлагаем шесть выездов на 3 улицы, а это 12 полос. Считаю, что такой пропускной способности можно только позавидовать. Уже определен подрядчик по строительству двух основных выездов на ул. Чернышевскго и Героев Хасана, которая сейчас во временном исполнении. Срок реализации сентябрь-октябрь 2020 года. Вообще должно быть очевидно, что дороги строятся там и туда, куда надо доехать, поэтому их загруженность говорит о востребованности направления, а значит и о том, что его надо развивать. Большой плюс «Арсенала» в том, что модернизировать дорожную сеть вокруг него реально, чего не скажешь о многих других местах.

Плюс, городские власти планируют запустить внутрь микрорайона автобусный маршрут, для этого проектируется минимум четыре остановочных комплекса.

Что касается социальной обеспеченности, то руководители холдинга ещё раз подчеркнули, что строят там несколько детсадов и большую школу (изначально была согласована школа на 600 мест, но её вместимость «увеличили» до 1225 мест, — Ред.). Плюс, в итоге перечислят 122 млн руб. в городской бюджет на строительство образовательных учреждений.

«Мы полностью выполняем все договорённости, соблюдаем все правила. Поэтому если и есть вопросы, то это уже не к нам», — отметил Александр Репин.

«Наша зона ответственности как застройщиков — это строительство домов и квартир в рамках своего земельного участка. Мы же помимо дорог строим социальную инфраструктуру и все это делается нами безвозмездно, хотя вообще не относится к прямой деятельности застройщика. По мне дак мы образцово показательная компания», — отметил Сергей Репин.

Собственник также отметил, что в процессе реализации «Арсенала» компания учитывала все пожелания городских и краевых властей. По его словам, проект проходил множество согласований, и то что там сейчас возводится — это плод совместной работы застройщика с властями (включая экс-губернатора Максима Решетникова, — Прим.).

После отвергнутого варианта с торговым центром рассматривался вариант с 70-ти этажным небоскрёбом, но и он не прошёл согласование



«Фактически, это наша собственная территория и мы могли бы строить, что хотим. Изначально, на месте четвёртой очереди мы планировали огромный торгово-развлекательный комплекс. Эта идея не очень понравилась властям. Затем мы предложили построить 70-этажный небоскрёб, который отлично бы смотрелся при въезде в город. Но и этот проект не устроил. Поэтому сейчас проект четвёртой очереди — это компромисс, но одновременно и украшение существующей ул. Чернышевского», — резюмировал Александр Репин.

Что касается архитектурных и фасадных решений, то это был компромисс внутри компании.

«Мы позвали примерно 20 специалистов, и большинством голосов было решено то, что мы видим сейчас», — резюмировал собственник холдинга.

Для работы над четвёртой очередью (она должна быть построена на двух участках) компании необходимо изменить градостроительные регламенты. Согласно августовским изменённым правилам землепользования и застройки, эти территории попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м.) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Для этого придётся ещё раз пройти процедуру публичных слушаний, комиссии по землепользованию и застройке, а также одобрение гордумы.

Если изменения будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте к 2023 году будет представлять собой комплекс из примерно 30 жилых домов с высотностью от 8 до 25 этажей. При этом, самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль ул. Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов.

Именно так будет выглядеть ул. Чернышевского вдоль ЖК «Аресенал» в 2023 году



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