Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» уступил фарм-клубу казанского «Ак Барса» На четыре шайбы хозяев льда пермяки ответили лишь голом престижа Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» в рамках выездной серии уступил казанскому «Барсу» — фарм-клубу ХК «Ак Барс», выступающего в КХЛ. Игра в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялась в Казани 20 декабря и завершилась со счётом 4:1 в пользу местной команды.

Перед матчем пермяки набрали неплохой ход и одержали две выездных победы подряд над командами с третьего и четвёртого места таблицы «регулярки». «Барс» же занимал седьмое место, чередуя победы и поражения.

Первый период остался за хозяевами. Шайбу в ворота «молотобойцев» на 18-й минуте забил опытный Максим Хапов. В начале второй трети игры казанцы лишь увеличили преимущество — сначала большинство реализовал Денис Цуканов, а затем ворота Игоря Устинского распечатал Максим Марушев.

В третьем периоде «Барс» подтвердил статус фаворита матча. Отличился экс-«молотобоец» Всеволод Ястребков, который покинул нашу команду всего неделю назад. Шайбу престижа в концовке матча забил 24-х летний форвард «Молота» Вячеслав Скобелев. 4:1 и вновь неприятное поражение «Молота» после двух побед.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Неудачный матч для нас. Не хватило чуть свежести: играли четвёртую игру через день. Соперник играл вторую, был мобильнее, чуть побыстрей, чуть свежее. Вот эти все чуть-чуть где-то сказались. Ну и подвели грубейшие ошибки ряда товарищей в обороне. Обязательно с ними поговорим, сделаем выводы.

В результате поражения «Молоту» не удалось покинуть предпоследнее место турнирной таблицы «регулярки». У команды Александра Агеева 23 очка после 30 проведённых в ВХЛ матчей. До ближайшего конкурента — воронежского «Бурана», занимающего 24-е место — одно очко. Отрыв от ижевской «Ижстали», которая расположилась на последнем месте — шесть очков. До зоны плей-офф — 12 очков. «Барс» благодаря добытой победе поднялся на шестое место.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» одержал две победы подряд после пятиматчевой серии поражений в ВХЛ. 16 декабря подопечные Александра Агеева в серии буллитов обыграли воскресенский «Химик» (3:2Б), а 18 декабря в основное время — пензенский «Дизель» (3:2).

Следующий матч станет четвёртым для «молотобойцев» в текущей выездной серии. Во вторник, 22 декабря, пермяки отправятся в Тольятти, где сыграют с местной «Ладой». Начало встречи — в 21:00 по пермскому времени (0+). А 24 декабря «Молот» завершит выездную серию в Самаре, где сыграет с местным «ЦСК ВВС» (0+).

После у пермяков останется последний матч 2020 года — в УДС «Молот» с тюменским «Рубином». Команды выйдут на лёд 29 декабря в 19:00 (0+).

Также в минувшую субботу состав «Молота-Прикамье» пополнили форварды Александр и Василий Стрельцовы. Практически всю карьеру близнецы провели в КХЛ, выступая за екатеринбургский «Автомобилист», тольяттинскую «Ладу» и «Адмирал» из Владивостока. Вчера нападающие уже вышли на лёд в составе пермской команды.

Днём ранее «Молот» расстался с тремя форвардами — Иваном Исаевым, латышским легионером АртурсомОзолиньшем и Артёмом Севостьяновым. Все нападающие пополнили пермский клуб в минувшее межсезонье.

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