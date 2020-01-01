Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» одержал вторую гостевую победу подряд На этот раз пермяки победили в основное время матча Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» одержал вторую победу подряд в текущей выездной серии. Со счётом 3:2 пермяки одолели в Пензе местный «Дизель». Игра в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялась 18 декабря в СЗК «Дизель-арена».

Перед матчем «жёлто-синие» делили третье место «регулярки» с предыдущим оппонентом «Молота» — воскресенским «Химиком». «Молот» расположился на предпоследней строчке турнирной таблицы. Победа позволяла пермякам вплотную приблизиться к конкурентам, чтобы вести борьбу за более высокие места.

Гости начали с места в карьер. Уже на третьей минуте новичок «Молота» Андрей Максимов поразил ворота хозяев после комбинации с Максимом Неволиным и Вячеславом Скобелевым. А под конец первой трети игры с паса того же Неволина оформил дубль. В начале второго периода защитник «молотобойцев» Вячеслав Воропаев довёл преимущество пермяков до трёх шайб. Усилиями Алексея Шубина пензенцы отыграли одну шайбу — 1:3.

В финальной трети хозяева и вовсе были близки к тому, чтобы счёт сравнять. За три минуты до конца Донат Стальнов сократил счёт. После пермяки остались в меньшинстве, но 20-летний вратарь «Молота» Константин Шостак самоотверженно защищал ворота и отражал все броски мотивированных игроков «Дизеля». Как итог — 2:3 на табло и тяжёлая, редкая в этом сезоне победа «молотобойцев» в основное время матча.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Играли с одним из лидеров ВХЛ. Игра получилась эмоциональная — по-другому и быть не может, зрителям нравятся такие игры. Команды здорово сыграли, с победой, двигаемся дальше. Первый период идеально сыграли по заданию, разобрали соперника по видео. Второй за счёт удалений чуть-чуть прижались, а третий уже играли по счёту.

После матча «Молот-Прикамье» набрал 23 очка и вплотную приблизился к курганскому «Зауралью» (25 очков, 23-е место) и воронежскому «Бурану» (24 очка, 24-е место). Отрыв от «Ижстали», занимающей последнее — 26-е — место, составляет уже семь очков. До зоны плей-офф ВХЛ — 11 очков. «Дизель» продолжает делить третье-четвёртое места с «Химиком».

Ранее «молотобойцы» стартовали в гостевой серии с победы. В послематчевых буллитах пермяки одолели воскресенский «Химик» (2:3Б). Отметим, до начала выездной серии у пермяков была длительная серия из пяти поражений подряд (четыре из них — в овертаймах).

Следующим матчем команда Александра Агеева продолжит выездную серию. В воскресенье, 20 декабря, «Молот» сыграет в столице Татарстана с фарм-клубом казанского «Ак Барса» из КХЛ — ХК «Барс». Начало встречи — в 19:00 по пермскому времени (0+). После пермяки отправятся в Самарскую область, где сыграют с «Ладой» (Тольятти) и «ЦСК ВВС» (Самара) 22 и 24 декабря соответственно (0+).

Напомним, в минувшую пятницу «Молот» покинули сразу три нападающих, которые пришли в команду весной-летом 2020 года: это Иван Исаев, Артурс Озолиньш и Артём Севостьянов. Однако, по информации Чемпионат.com, руководство пермского клуба уже договорилось о подписании контрактов с братьями Александром и Василием Стрельцовыми. Предыдущие два сезона 30-летние нападающие провели в КХЛ, защищая цвета «Адмирала» из Владивостока.

Нынешний сезон хоккеисты начинали в красноярском «Соколе». В 12 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Александр записал на свой счёт четыре результативные передачи, тогда как Василий принял участие в 15 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отметился двумя голевыми передачами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.