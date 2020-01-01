Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» покинули три нападающих Все трое присоединились к пермскому клубу в минувшее межсезонье Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Состав пермского ХК «Молот-Прикамье» покинули три форварда. Это Иван Исаев, Артурс Озолиньш и Артём Севостьянов, сообщает клубная пресс-служба.

Иван Исаев пришёл в пермский клуб минувшим летом из усть-каменогорского «Торпедо». Однако в межсезонье 29-летний форвард получил серьёзную травму и смог присоединиться к команде только в середине октября. Так, за «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ Иван провёл 11 матчей, в которых набрал одно очко результативности (одна голевая передача).



Артурс Озолиньш пополнил ряды «Молота-Прикамье» во время предсезонной подготовки. В текущем сезоне за пермяков латышский легионер провёл 19 матчей, в которых отметился четырьмя очками по системе гол+пас (две забитых шайбы и две голевых передачи) при нейтральном показателе полезности.



Артём Севостьянов также присоединился к «Молоту» в минувшее межсезонье, перейдя из красноярского «Сокола». В 18 матчах регулярного чемпионата форвард набрал пять очков результативности (три забитых шайбы и две голевых передачи) при показателе полезности «-3».

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» прервал пятиматчевую серию поражений. В серии буллитов пермяки одолели один из самых сильных клубов нынешнего розыгрыша ВХЛ — воскресенский «Химик». Следующий матч «молотобойцы» проведут уже сегодня, 18 декабря. Команду Александра Агеева ожидает встреча с другим клубом из верхней части турнирной таблицы — пензенским «Дизелем». Начало матча — в 21:00 по пермскому времени (0+).

На данный момент «Молот» занимает предпоследнее — 25-е — место турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ.

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