Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» на выезде обыграл одного из лидеров ВХЛ Победитель встречи с воскресенским «Химиком» определился в серии буллитов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

Пермский ХК «Молот-Прикамье» начал пятиматчевую выездную серию с победы. В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «молотобойцы» обыграли воскресенский «Химик». Игра прошла 16 декабря в Воскресенске в ЛД «Подмосковье» и завершилась со счётом 2:3 в пользу пермской команды.

К матчу команды подошли в противоположных частях турнирной таблицы ВХЛ. «Химик» набрал отличный ход, одержал шесть побед подряд и занимал четвёртое место, вплотную подобравшись к тройке лидеров. А «Молот» уже много туров подряд находился на предпоследнем месте и потерпел пять поражений кряду в пяти последних матчах. Четыре из них — в овертаймах.

На пятой минуте встречи хозяева предсказуемо вырвались вперёд — шайбу в ворота гостей отправил Илья Авраменко. Однако во второй трети игры «Молот» не только отыгрался, но и вырвался вперёд благодаря двойному удалению хозяев (у «Химика» остались лишь три полевых игрока). Сначала большинство реализовал новичок пермяков Антон Капотов, а через две минуты — лучший снайпер «Молота» в этом сезоне — Артём Прохоров.

Но в третьем периоде хозяева смогли отыграться. Шайба на счету Дмитрия Цыганова. Игра перешла в овертайм, но и он не выявил победителя встречи. Тогда матч перешёл в серию буллитов, где сильнее оказались гости — 1:2. Победный бросок — на счету форварда «Молота» Ивана Иванова.

Александр Агеев, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Сыграли терпеливо, плюс игру решила игра в неравных составах: мы дважды забили и выстояли в меньшинстве. Это сегодня повлияло на положительный результат. Я не скажу, что наша домашняя серия неудачная — мы брали там очки, просто овертайм, где-то терялась концентрация, за это очко не боролись. Сегодня терпеливо и грамотно сыграли в дополнительное время, ждали своего шанса — грамотно оборонялись. В общем буллиты решили судьбу встречи.

Несмотря на победу, «Молот-Прикамье» остался на предпоследней — 25-й — позиции турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ. У пермяков 21 очко после 28 сыгранных матчей чемпионата. 24-е место чемпионата занимает «Буран», у которого 24 очка после 32-х проведённых игр. До зоны плей-офф — 16 места — 13 очков. «Химик» делит 3-4 места с пензенским «Дизелем» — следующим соперником пермских хоккеистов.

Сегодняшним поражением пермяки довели прервали пятиматчевую серию поражений в ВХЛ. Последний раз до сегодняшней победы «Молот» побеждал 30 ноября, когда в гостях в Тамбове в серии буллитов обыграл местный «Тамбов» (3:4Б). А в основное время «молотобойцам» удавалось добыть победу почти месяц назад — 23 ноября, дома над воронежским «Бураном» (4:2).

Напомним, ранее «Молот» проиграл все три матча домашней серии. 6 декабря пермяки в овертайме уступили новокузнецкому «Металлургу» (1:2). 10 декабря также проиграли овертайм красноярскому «Соколу» (1:2). А 14 декабря не смогли обыграть ангарский «Ермак».

Следующий матч в ВХЛ «Молот» проведёт уже послезавтра. В пятницу, 18 декабря, пермяки сыграют с другой командой из верхней части таблицы — пензенским «Дизелем». Старт матча — в 21:00 по пермскому времени (0+). 20 декабря гостевая серия пермяков продолжится игрой с «Барсом» в Казани (0+). 22 декабря «Молот» ожидает игра в Тольятти с местной «Ладой» (0+). Закончится выездная серия лишь 24 декабря игрой в Самаре с «ЦСК ВВС» (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.