Григорий Серёдкин Защитник «Пармы» Роберт Джонсон вошёл в ТОП-5 игроков недели Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Защитник пермского БК «Парма» Роберт Джонсон вошёл в ТОП-5 игроков недели Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, 4 октября «Парма» одержала вторую подряд гостевую победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2020/2021. Со счётом 93:70 пермяки обыграли саратовский «Автодор». Роберт Джонсон стал лучшим игроком матча по набранным очкам. Всего в активе американца 20 очков, два перехвата и два подбора.

Отметим, это первое попадание Роберта Джонсона в ТОП-5 игроков недели за всё время его карьеры в Единой лиге ВТБ и второе подряд для баскетболистов «Пармы».

На прошлой неделе в пятёрку лучших попал другой игрок «Пармы» — форвард Николай Жмако. В первом матче сезона команда Казиса Максвитиса в захватывающей концовке обыграла московский ЦСКА.

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