Сергей Данилов «Парма» в Саратове переиграла «Автодор» Поделиться Поделиться Твитнуть

В своём втором матче в сезоне 2020/2021 годов в Единой лиге ВТБ пермская «Парма» переиграла саратовский «Автодор» со счётом 70:93. Матч проходил в Саратове, в ДС «Кристалл».

Конкуренцию пермским баскетболистам саратовцы смогли составить лишь в первой четверти. В дальнейшем преимущество пермяков было подавляющим.

Самым результативным игроком у пермского клуба стал Роберт Джонсон, на счету которого 20 очков.

Это уже вторая победа пермяков в этом сезоне.

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