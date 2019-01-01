Григорий Серёдкин Форвард «Пармы» Николай Жмако вошёл в ТОП-5 игроков недели Единой лиги ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Форвард пермского БК «Парма» Николай Жмако вошёл в пятёрку лучших игроков недели в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, в первом матче сезона «Парма» в захватывающей концовке обыграла московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 95:97. В выездном матче наш форвард набрал 10 очков, отдал восемь передач, совершил пять перехватов при показателе эффективности «+20».

Отметим, именно Николай Жмако сделал передачу на Максима Григорьева, который метким трёхочковым броском поставил точку в игре на последних секундах четвёртой четверти и вывел «Парму» вперёд.

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