Григорий Серёдкин «Парма» сенсационно выиграла у ЦСКА в Москве Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» стартовал в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с победы. Со счётом 95:97 команда Казиса Максвитиса в эмоциональной концовке обыграла московский ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 26 сентября, в Москве, в УСК ЦСКА. Первую четверть команды сыграли почти на равных — 26:25 в пользу хозяев. А во второй четверти фавориты увеличили отрыв — 55:44 по итогам первой половины встречи.



В третьей четверти «армейцы» не сбавляли набранный темп и вновь переиграли пермяков. Но всё изменилось в последней четверти, в которой пермяки по всем статьям переиграли фаворитов —14:36 по итогам четверти.



Победу ЦСКА мог принести Майк Джеймс. За пять секунд до конца матча счёт был 95:94 в пользу хозяев. Но за считанные секунды «Парма» вырвала победу точным броском Максима Григорьева. Как итог — 97:95, и наша команда увозит из Москвы победу.



Отметим, «Парма» не проводила официальных матчей более полугода. Последний матч до сегодняшнего дня пермская команда провела 1 марта, когда в родных стенах обыграла «Зелёну Гуру» (91:76). В конце марта чемпионат Единой лиги ВТБ был досрочно завершён.



Следующую игру «Парма» проведёт 4 октября в Саратове. Соперник — местный «Автодор». В УДС «Молот» пермский клуб сыграет 9 октября против красноярского «Енисея», а 18 октября — против польской «Зелёны Гуры». (0+)

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