Евгения Пастухова журналист Профильный комитет Заксобрания Пермского края одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края рассмотрели проект внесения изменений в основной финансовый документ на 2020-2022 годы. По словам главы минфина Елены Чугариной, 1,5 млрд руб. расходов 2016 года переносят на 2021-2022 годы, а также производят точечные перераспределения трат.

«Наш законопроект содержит очень важные, на наш взгляд, социально значимые поправки, связанные с реализацией посланий президента, — пояснила Чугарина. — Кроме того, они призваны ускорить реализацию важных проектов в муниципалитетах и, самое главное, даст возможность сбалансированность возможности бюджетов муниципалитетов. Мы последние два месяца проводили очень серьёзную работу по анализу сбалансированности местных бюджетов в связи с выпадающими у них доходами из-за коронавируса и общего спада экономической активности».

Елена Чугарина остановилась на нескольких поправках:

— 610 млн руб. выделяются на софинансирование выплат пособий малоимущим семьям с детьми с 3 до 7 лет. По словам главы минфина, 73% на эти цели даёт Федерация, 23% — регионы. «У нас изначально в расчётах было 55 тыс. получателей, сейчас уже около 90 тыс. обращений, и, скорее всего, они ещё, может быть, чуть-чуть подрастут, — отметила Чугарина. — Потому что реально ситуация с доходами у населения достаточно серьёзная».

— 62 млн руб. пойдёт на закупку средств индивидуальной защиты, которые будут выдавать избирателям 11-13 сентября во время голосования по кандидатуре губернатора. Чугарина пояснила, что поправка вносится «в связи с федеральными решениями», которые увеличивают период голосования до трёх дней. В пояснительной записке говорится, что эти деньги пойдут на дополнительную оплату труда членов комиссий за 11 и 12 сентября, аренду программно-аппаратного комплекса по обеспечению видеонаблюдения на участках, приобретение переносных ящиков и на транспортные расходы

— 33 млн руб. в 2021 году на разработку проектно-сметной документации на ремонт ДК Солдатова (22,5 млн руб.) и приспособление здания «Доим уездного земства» (11,5 млн руб., ул. Пермская, 66) под малую сцену ТЮЗа

— минус 1,6 млрд руб. на выкуп и приспособление под трамвайные железнодорожных путей на отрезке от Перми-1 до Перми-2. Как пояснила Чугарина, в связи с длительным сроком внесения изменений в Генплан города: «Мы не отказываемся от этого проекта, пока просто сдвигаем на более поздний период».

— перераспределение с 2020 на 2021 год 285 млн руб. на выкуп участков по ул. Баразминой,31 в коридоре проектируемой дороги по ул. Барамзиной, Гатчинской, Углеуральской. По словам Чугариной, поправка связана с тем, что пока не готова документация по планировке территории.

— 1,5 млрд руб. выделяются на бюджетные кредиты под 0,1% годовых Перми, Добрянскому, Верещагинскому, Нытвенскому и Горнозаводскому округам. «Все остальные муниципальные бюджеты сбалансированы собственными источниками, остатками, — отметила Чугарина. — Мы им перечислили досрочно компенсацию за отмену ЕНВД за 2021 год».

У депутатов было всего два вопроса. Олег Постников спросил, чем вызвана реконструкция ДК Солдатова, если его недавно ремонтировали. И получил ответ, что власти запланировали его глобальную реконструкцию к 2023 году. Вагаршак Сарксян уточнил, почему переносятся расходы на выкуп участка по Барамзиной (и услышал в ответ уже озвученное ей ранее, что не готов проект планировки).

После чего депутаты поддержали поправки. Предполагается, что на завтрашнем пленарном заседании проект будет принят в двух чтениях.

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