Михаил Суслов Эхо пандемии и инвестиции Депутаты заксобрания откорректируют расходы бюджета, поддержат инвесторов, дольщиков и многодетных Поделиться Поделиться Твитнуть

Перераспределяй и властвуй

В повестке заседания Законодательного собрания — 43 вопроса. Ключевым станет пакет поправок в бюджет.

Согласно данным краевого минфина об исполнении бюджета, доходы за полгода сократились на 20,7 млрд руб. Однако поправки в бюджет, которые предлагает врио губернатора, пока касаются расходной части, а не доходной. Основной акцент — на перераспределении средств. Так, в 2020 году расходы предлагается уменьшить на 1,565 млрд руб. (0,9%), в итоге они составят 170 млрд руб. В 2021 году их планируется увеличить на 229,5 млн руб.

Количество поправок — умеренное, отмечает председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Елена Зырянова. «Законопроект, внесённый врио губернатора, не показывает нам существенных изменений в доходной и расходной частях, — говорит председатель комитета по бюджету. — Он направлен на перераспределение и сокращение расходов по годам. Относительно доходов ситуация не совсем понятная, она в динамике, поэтому работаем с расходами».

Наибольшее сокращение идёт по программе «Развитие транспортной системы» — 1,6 млрд руб. Эти средства в 2020 году были предназначены для организации трамвайного движения на закрытом участке железной дороги от Перми I до Перми II. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что перенос связан с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми. Из этих 1,6 млрд руб. 1,567 млрд руб. переносятся на 2021—2022 годы (767 млн руб. — на 2021 год, 800 млн руб. — на 2022-й). Оставшиеся 33 млн руб. (сокращение расходов на запуск трамвая связано с уточнением предварительной стоимости приобретения и изъятия земельных участков под железной дорогой) перераспределяются на ремонт ДК им. Солдатова (21,5 млн руб.) и Дома уездного земства (11,5 млн руб.) в этом году. Также переносятся на 2021 год 285 млн руб. на изъятие участков в коридоре проектируемых дорог на улицах Барамзиной, Углеуральской и Гатчинской.

При этом увеличиваются расходы на предоставление ежемесячного пособия на детей от трёх до семи лет (на 610,8 млн руб., то есть в 11,5 раза). В пояснительной записке сказано, что всего пособие надо выплатить 90 518 детям, а по факту деньги есть только на 55 291 человека.

Кроме того, поправками предлагается приостановить на один год выплаты трансфертов муниципалитетам по схеме «чем больше налогов, тем больше дотаций». Это нужно для того, чтобы перераспределить высвободившиеся средства на предоставление в 2021 году муниципалитетам дотаций в связи с отменой ЕНВД. «Это было наше ноу-хау, наше достижение, — говорит Елена Зырянова. — Я понимаю, что мы находимся в сложной экономической ситуации, и нужны источники, чтобы выполнить все наши обязательства перед муниципальными образованиями. Мы, в отличие от многих регионов, имеем более широкий набор для выделения межбюджетных трансфертов. Рада, что они не исключаются, а только приостанавливаются».

Часть высвободившихся средств предлагается направить на предоставление кредитов муниципалитетам Пермского края для сбалансированности их бюджетов в связи с прогнозируемым снижением собственных доходов. При этом законодатели хотят сократить субвенции за 2020 год Кунгурскому, Большесосновскому и Куединскому районам из-за превышения нормативов на содержание органов местного самоуправления, причём Большесосновского района сокращения коснутся и в 2021 году.

Призвать инвесторов

Во втором чтении также рассмотрят законопроекты «Об инвестиционном налоговом вычете» и «О налогообложении участников региональных инвестиционных проектов в Пермском крае». Первое чтение состоялось в июне. Напомним, законопроекты предполагают пониженную ставку по налогу на прибыль до 10% для региональных инвестпроектов с объёмом инвестиций от 50 млн до 100 млн руб. Приоритетные инвестиционные проекты могут претендовать на налоговый вычет в зависимости от масштаба инвестпроекта. Размер инвестиционного вычета для всех типов инвестпроектов может составлять до 50% расходов. «Данные инструменты будут способствовать стимулированию инвестдеятельности, а инвестиции — это рабочие места, валовой региональный продукт, зарплата, налоги, то есть основа для развития экономики, — считает председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Татьяна Миролюбова. — Два этих инструмента можно считать механизмом активного запуска инвестиционных процессов в Пермском крае. С одной стороны, когда закон принимается, инвестор, бизнес начинают задумываться и продумывать реализацию новых инвестиционных проектов. Понятно, что это будет не сегодня, инвестиции придут через какое-то время. Но эффект будет длиться не один год».

Новые возможности

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин также внёс законопроект, предполагающий внесение изменений в закон о предоставлении субсидий дольщикам. Сейчас на субсидию из бюджета на достройку проблемных домов могут претендовать дольщики, чей дом включён в единый реестр проблемных объектов. Поправками предлагается, наоборот, предоставлять её тем, чей дом исключён из этого реестра. Это связано с новыми мерами поддержки дольщиков по достройке домов на федеральном уровне. Кроме того, предлагается продлить срок подачи заявления на получение господдержки до 10 месяцев с момента ввода проблемного дома в эксплуатацию. На эти цели в бюджете на три года предусмотрено 641 млн руб. (в 2020 году — 266,4 млн руб., в 2021-м — 368,7 млн руб., в 2022-м — 6,29 млн руб.).

Помимо этого, вносятся изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. В пояснительной записке говорится, что на 1 апреля 2020 года только 56,3% семей получили бесплатные земельные участки (12,5 тыс. из 22,2 тыс. семей, поставленных на учёт). А ежегодно количество многодетных семей, желающих получить земельный участок, увеличивается в среднем на 2,5 тыс.

Ранее депутаты заксобрания предусмотрели, что муниципалитеты вправе сами выбирать, предоставить землю или денежную выплату (в Перми, например, её размер составляет 250 тыс. руб.). При этом краевым законом было чётко определено, что потратить её можно на приобретение в общедолевую собственность семьи земельного участка под ИЖС, дачу, личное подсобное хозяйство и т. д. Муниципалитетам предлагается (в рамках своих полномочий) самим определять, на что можно потратить эти выплаты. Предполагается, что одной из таких целей может быть приобретение жилого помещения для малоимущих. «Если какая-то семья не готова ждать предоставления земельного участка в порядке очереди, она может выбрать денежную компенсацию и потратить её, например, на улучшение жилищных условий, — поясняет председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Сергей Клепцин. — Если семья получает деньги, то из очереди она навсегда выбывает». При этом как-то ограничивать и контролировать распоряжение этой субсидией власти, по его словам, не должны. Задача — предоставить дополнительные возможности семьям и уменьшить очередь.

Эскиз нового здания театра оперы и балета из презентации бюро wHY

Администрация Перми

Стройка переносится

Депутаты также рассмотрят перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. Среди ключевых изменений — перенос сроков строительства нового здания Театра оперы и балета с 2023 на 2024 год. В качестве обоснования в пояснительной записке отмечено, что затянулась передача земельных участков в границах проектирования в собственность края. На 2023 год переносят также сроки окончания строительства первой очереди зоопарка (в связи с необходимостью откорректировать проект). Аналогичная история с ремонтом КДЦ (сроки перенесены на 2022 год). Больше всего корректировок по программе «Качественное здравоохранение»: инфекционная больница — на 2024 год, новый корпус онкодиспансера и новое здание хирургического корпуса ГКБ им. М. А. Тверье — на 2024 год (в связи с реализацией проекта государственно-частного партнёрства) и т. д. Кроме того, в перечень были внесены 12 новых объектов, в основном это спортзалы, общежития и лаборатории техникумов и колледжей.

Также депутатам предстоит официально освободить от должности теперь уже бывшего уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова. Напомним, что он 13 июля оставил свой пост по собственному желанию и перешёл на работу в ГК «Кортрос-Пермь» на должность гендиректора.

Кроме того, на «пленарке» с отчётом об исполнении инфраструктурных проектов в рамках «парламентского часа» выступят министр транспорта Николай Уханов и глава минстроя Андрей Колмогоров.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Новую сессию открываем рассмотрением изменений в бюджет на 2020—2022 годы. Корректировка традиционная, осенняя, но она проходила в сложных и нестандартных условиях. Последствия пандемии коронавируса, безусловно, отрази­лись на бюджетной политике региона. На первых этапах перед нами стояла задача обеспечить поддержку экономики и бизнеса, поскольку за каждым предприятием стоят судьбы работающих там людей. Сейчас важно полностью обеспечить исполнение социальных обязательств края по поддержке граждан. Поиск дополнительных средств требует от властей взвешенных решений, которые, с одной стороны, отвечают сегодняшним запросам, а с другой стороны, не мешают достижению долгосрочных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.