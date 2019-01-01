Евгения Пастухова журналист ДК Солдатова реконструируют к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

ДК Солдатова вновь ждёт реконструкция. На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету министр финансов региона Елена Чугарина пояснила, что общая стоимость работ оценивается в 1 млрд руб. Этот проект приурочен к 300-летию Перми.

«Хотелось бы этот объект привести в достаточно нормативное состояние, чтобы он вписывался в общую концепцию «Тихого Компроса», — пояснила депутатам Чугарина. — Дело в том, что на Комсомольском проспекте идёт комплексный ремонт фасадов. И сам Компрос будет отреставрирован, и вся фасадная часть. Хотелось бы, чтобы в единую концепцию вписался и этот знаковый объект».

По словам главы минфина, работы по реконструкции затронут также и «внутреннюю часть, особенно зрительный зал». Она отметила, что расходы в 1 млрд руб. («только что было совещание с губернатором») краю, а тем более, администрации Перми «не потянуть», поэтому власти будут работать «по привлечению федеральных средств». В рамках поправок в бюджет на 2020-2022 годы предполагается выделить 21,5 млн руб. на разработку проектно-сметной документации (в 2021 году).

Напомним, последняя реконструкция ДК Солдатова прошла в 2016 году. Тогда на эти цели из бюджета и средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПермНефтеОргСинтез» потратили 27 млн руб.

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