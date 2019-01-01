Евгения Пастуховажурналист
ДК Солдатова реконструируют к 300-летию Перми
ДК Солдатова вновь ждёт реконструкция. На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету министр финансов региона Елена Чугарина пояснила, что общая стоимость работ оценивается в 1 млрд руб. Этот проект приурочен к 300-летию Перми.
«Хотелось бы этот объект привести в достаточно нормативное состояние, чтобы он вписывался в общую концепцию «Тихого Компроса», — пояснила депутатам Чугарина. — Дело в том, что на Комсомольском проспекте идёт комплексный ремонт фасадов. И сам Компрос будет отреставрирован, и вся фасадная часть. Хотелось бы, чтобы в единую концепцию вписался и этот знаковый объект».
По словам главы минфина, работы по реконструкции затронут также и «внутреннюю часть, особенно зрительный зал». Она отметила, что расходы в 1 млрд руб. («только что было совещание с губернатором») краю, а тем более, администрации Перми «не потянуть», поэтому власти будут работать «по привлечению федеральных средств». В рамках поправок в бюджет на 2020-2022 годы предполагается выделить 21,5 млн руб. на разработку проектно-сметной документации (в 2021 году).
Напомним, последняя реконструкция ДК Солдатова прошла в 2016 году. Тогда на эти цели из бюджета и средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПермНефтеОргСинтез» потратили 27 млн руб.
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