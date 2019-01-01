Михаил Суслов Три счастливых дня К чему может привести многодневное голосование на выборах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новые технологии, старые выборы

Сентябрьские выборы в Пермском крае впервые пройдут в три дня — с 11 по 13 сентября. По утверждённому Центризбиркомом порядку голосование 11 и 12 сентября будет досрочным, а 13 сентября останется основным днём для волеизъявления граждан. Кроме того, остаётся придомовое голосование.

Во многом к этому подтолкнул опыт проведения общероссийского голосования по поправ­кам к Конституции в июне — из-за трудной эпидемиологической ситуации досрочное голосование продлилось в стране целую неделю.

До этого досрочное голосование применялось в особых случаях (в отдалённой и труднодоступной местности) или по уважительной причине (командировка).

Кроме того, окончательно закрепляется придомовое голосование. «Думаю, в дальнейшем мы будем использовать такой формат мобильного участка, но только в тех местах, где в этом действительно есть необходимость — например, там, где избирателям далеко добираться до своего традиционного участка», — отмечает председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. При этом ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что требования к такому типу голосования будут ужесточены. Для соблюдения тайны голосования обязательным станет наличие навеса, ширмы, тента.

Председатель крайизбиркома говорит, что также будет развиваться сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги». «Кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Махонин собрал предельно возможное количество подписей, — рассказывает Игорь Вагин. — После кампании совместно с ЦИК мы проведём анализ технологии, и, если эксперимент будет признан успешным, я не исключаю, что объём цифровых подписей будет увеличен с 25 до 50%».

Ситуация ограниченной конкуренции

Эксперты полагают, что, помимо удобства для избирателей, досрочное голосование помогает власти контролировать процесс выборов. Политолог Евгений Минченко отмечает, что трёхдневное голосование создаёт сложности для штабов кандидатов: нужны наблюдатели на три дня и необходимо по-новому мобилизовывать своих сторонников.

«Кремлю, скорее, понравился результат на голосовании по поправкам, несмотря на некоторые эксцессы. Они увидели в этом хороший инструмент контроля», — считает представитель движения защиты прав избирателей «Голос» Виталий Ковин.

Эту позицию поддерживает политтехнолог Константин Калачев. По его словам, трёхдневное голосование создаёт «максимально благоприятные условия для получения нужного властям результата». «Трёхдневное голосование мешает наблюдению за ходом голосования, потому что мало кто может выдвинуть наблюдателей на три дня, для этого нужны серьёзные организационные и финансовые ресурсы, — говорит он. — Даже парламентским партиям будет тяжело, что уж до других структур. Такое нововведение работает на повышение явки, потому что провести мобилизацию за считаные месяцы после голосования по поправкам непросто: лоялисты уже отдали свой долг стране и национальному лидеру, поддержав поправки. Многодневное голосование вполне даёт максимум удобств для мобилизационных проектов».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, поддерживая общую позицию коллег, добавляет, что трёхдневное голосование удобно для граждан, но создаёт трудности для кандидатов. «Внешний контроль за работой избиркомов снижается, а время на маневрирование в случае «проблемных» голосований увеличивается», — отмечает он.

В условиях высокой явки и политической конкуренции три дня голосования не станут панацеей, полагает политконсультант Людмила Ознобишина. И трёхдневное голосование, по её мнению, «не является серебряной пулей в ситуации усталости избирателей или их радикаль­ного настроя». А вот в сочетании с административными перегибами оно может привести к непредсказуемым последствиям.

«Для оппозиции польза от трёхдневного голосования будет тогда, когда они смогут обеспечить качественный контроль над честностью выборов. В этом и главная проблема. Невластные силы будут проигрывать, и с этим будет связано их сопротивление», — полагает заведующий кафедрой политических наук ПГНИУ Константин Сулимов.

Виталий Ковин добавляет, что единственной силой, которая выдвинет достаточное количество наблюдателей, будет «Единая Россия». А это «какой-то замкнутый круг»: кто организует выборы, тот и контролирует их ход.

Отметим, что досрочное голосование часто вызывало вопросы при подсчёте голосов. Из недавних примеров — выборы в Земское собрание Пермского района по округу №2, где победил спикер Николай Коцофан. В отдалённых населённых пунктах Сташково и Усть-Пизя, где насчитывается 160 избирателей, явка на досрочное голосование составила 88,4%. Возбуждено уголовное дело. Глава Пермского района Александр Кузнецов в интервью «Новому компаньону» заявил, что никакого вброса не было, а в этих небольших деревнях на 10—15 домов всегда так голосуют.

Тренд на дистанционку

Политтехнологи едины во мнении, что многодневное голосование останется надолго. Также в будущем нас ждёт дистанционное голосование. Оно уже было апробировано в Нижнем Новгороде и Москве на общероссийском голосовании, рассказывает Игорь Вагин. А 13 сентября будет применяться на довыборах в Госдуму по двум одномандатным округам в Курске и Ярославле. Этой же точки зрения придерживается Евгений Минченко.

Однако внедрять новые технологии в избирательный процесс надо поступательно, уверен Игорь Вагин. Они должны быть полностью освоены избирателями, членами комиссий, экспертами, должны вызывать тотальное доверие. «Доверие к результатам и легитимность итогов — ключевые задачи избирательного процесса», — заключил Вагин.

По мнению Людмилы Ознобишиной, эксперимент по сбору подписей в Пермском крае прошёл успешно, эту практику надо распространять на выборы депутатов всех уровней: «Эксперименты по электронному голосованию и вообще по применению современных технологий (приложение «Мои выборы», прикреп­ление к участкам, цифровые участки, КОИБы) зависят от распространения цифровизации в регионе. Немаловажную роль играет и человеческий фактор — настрой региональных избиркомов на внедрение нового. Пермский край в этом отношении регион на хорошем счету».

Справка

В мировой практике многодневное голосование встречается часто. В странах Европы голосование организуется в специальных удобных для жителей местах: выставляют собранный из боксов избирательный участок или делают участки в торговых центрах. Там при этом соблюдаются все выборные про­цедуры, в том числе и тайна голосования.

• В Финляндии более 40% избирателей голосуют в течение недели.

• В Чехии выборы проходят в два тура по два дня.

• В Германии и США проводится голосование по почте, там есть специальные почтовые участковые комиссии.

• В Швеции и Норвегии на досрочное голосование часто приходится до 1/3 голосующих.

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