Михаил Суслов Краевой суд отказал Александру Репину в восстановлении в качестве кандидата на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд на заседании 21 августа не удовлетворил иск Александра Репина, который оспаривал решение крайизбиркома об отказе в регистрации на выборах губернатора.

Судебное решение оглашалось без Репина и его представителя. Последний обвинил судью в необъективности и покинул зал заседания. Сам Репин не вернулся в зал заседания после перерыва.

Напомним, что Александр Репин 15 августа обратился в суд, чтобы «восстановить себя в качестве кандидата».

Репину было отказано в регистрации, поскольку он не прошёл так называемый «муниципальный фильтр»: рабочая группа краевого избиркома выявила у него шесть совпадающих подписей. В итоге ему была засчитана 101 подпись (при минимуме в 102) в 31 муниципальном образовании (при минимуме в 35).

После этого руководитель региональной «Справедливой России» Вероника Куликова (от этой партии Репин выдвигался на выборы) заявила, что подписи в поддержку господина Махонина собирались массово, что затрудняло сбор подписей для других кандидатов. Она не исключала, что это могло быть сделано под давлением. В штабе Дмитрия Махонина заявляли, что подписи в поддержку врио губернатора собирались в соответствии с действующим законодательством и без нарушений.

Репин утверждал, что собирается собрать 300 тыс. подписей жителей края в свою поддержку и отправить их в ЦИК России. Он также призывал Дмитрия Махонина «отказаться» от четырёх подписей, которые были признаны «двойными», чтобы Репин мог пройти муниципальный фильтр.

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