Евгения Пастухова журналист Депутаты забыли про муниципальный фильтр при сборе подписей за кандидатов в губернаторы «Мне очевидно, что мой голос «увели» Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Суслов

На состоявшейся сегодня пресс-конференции владельца холдинга «Сатурн-Р» и кандидата от партии «Справедливой России» Александра Репина совместно с главой реготделения эсеров Вероникой Куликовой они заявили, что на депутатов в территориях оказывали давление при сборе подписей за кандидата Дмитрия Махонина. Об этом сообщили депутат Добрянской гордумы Владимир Степанов, Расул Зинуров из Ординской думы и депутат Чусовской думы Амир Хисматуллин.

Хисматулин заявил, что аппарат думы в определённый день пригласил его к нотариусу.

«Я забыл про муниципальный фильтр, на самом деле, — сказал он. — И я не знал, что за Махонина расписываюсь. Потом уже мне объяснили. В нашей думе из 25 депутатов 15 — от «Единой России». Зачем меня приглашали беспартийного — я не знаю. Мне очевидно, что мой голос «увели», чтобы я не смог поддержать другого кандидата».

Расул Зинуров заявил, что ему звонили с просьбой проголосовать за «определённого человека в определённое время у нотариуса». Когда он узнал о выдвижении Репина, то сообщил об этом «своему руководству», после чего ему «звонили и просили, чтобы он этого не делал».

Степанов сослался на определённое давление со стороны администрации, были «определённые списки, по которым надо было отдать голоса». И один из таких списков представила Вероника Куликова. По её словам, они распространялись через депутатские группы в мессенджерах.

«Возможно, это перегибы на местах и эксцесс исполнителя, — заявила Куликова. — Если это только личная инициатива глав выслужиться перед высокими представителями администрации губернатора, то, думаю, что кандидат Махонин должен разобраться в этой ситуации и провести проверку по этим шести подписям, по которым есть пересечение с Репиным. И с в случае подтверждения фактов, что по этим подписям имели место перегибы, он вправе обратиться в избирком и предоставить данные о недостоверности этих подписей в свою поддержку. Юридически это возможно, поскольку они были поставлены не по доброй воле депутатов. И крайизбирком обязан принять во внимание факт недостоверности этих подписей они, как это сейчас модно говорить, обнулятся в части дублирования»

Напомним, кандидат от «Справедливой России» Александр Репин не прошёл муниципальный фильтр. Он сам и Вероника Куликова заявили, что никаких митингов после решения избиркома об отказе в регистрации (по словам Куликовой заседание избиркома будет сегодня) не будет: в крае действует режим самоизоляции. Но при этом Репин обещал собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку и отправить их в ЦИК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.